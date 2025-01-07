Синяки на руках, угрозы оружием и допрос: охранники ТРЦ «Гринвич» задержали вандала

По этой причине молодого человека привели в комнату охраны, где ему угрожали оружием. Кроме того, охранники пристегивали юношу наручниками, из-за чего на руках остались синяки, а его личные вещи были подвержены физическому воздействию. Все произошедшее пострадавшему удалось записать на камеру своего смартфона.