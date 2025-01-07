Синяки на руках, угрозы оружием и допрос: охранники ТРЦ «Гринвич» задержали вандала

Posted 7 января, 04:41
Published 7 января, 04:41
Modified 7 января, 04:43
Updated 7 января, 04:43
В Екатеринбурге работники службы безопасности ТРЦ «Гринвич» с применением силы провели допрос и обыск молодого человека без участия правоохранительных органов. Посетителя торгово-развлекательного центра остановили из-за того, что его руки были испачканы краской, а среди личных вещей были баллончики для граффити, сообщает telegram-канал «Дно Исети».
По этой причине молодого человека привели в комнату охраны, где ему угрожали оружием. Кроме того, охранники пристегивали юношу наручниками, из-за чего на руках остались синяки, а его личные вещи были подвержены физическому воздействию. Все произошедшее пострадавшему удалось записать на камеру своего смартфона.
Позже выяснилось, что сотрудники охраны задержали посетителя, потому что тот острым камнем наносил надписи на стеклянные двери ТРЦ «Гринвич». Молодой человек оказывал сопротивление, поэтому пришлось воспользоваться наручниками. После того как прибыла полиция, был оформлен протокол, и нарушителя доставили в отделение.
Ранее охрана в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге уже скручивала мужчину по неизвестным причинам.