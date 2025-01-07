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Posted 7 января, 04:44

Published 7 января, 04:44

Modified 7 января, 04:46

Updated 7 января, 04:46

В Нижнем Тагиле на УВЗ военные служат в научно-производственной роте

Солдаты в цехах Уралвагонзавода вносят вклад в производство танков

7 января 2025, 04:44
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле на УВЗ военные служат в научно-производственной роте

Солдаты ракетной части в Нижнем Тагиле участвуют в производстве военной техники на Уралвагонзаводе, выполняя гособоронзаказ и имея возможность после службы вернуться на завод.

В Нижнем Тагиле группа военных из ракетного подразделения служит в научно-производственной роте на известном предприятии Уралвагонзаво».

Как сообщает Министерство обороны РФ, во втором наборе в научную роту было зачислено около 40 человек, имеющих техническую подготовку. Эти стратегические ракетчики, проходящие службу по призыву, задействованы в выполнении оборонного заказа страны. Кроме того они принимают участие в производстве разной техники, включая танки серии Т-90.

По информации ведомства, военные вовлечены во все этапы производственного процесса — от подготовки комплектующих до сборки готовой продукции. Кроме того, после окончания срока службы у этих специалистов есть возможность остаться работать на заводе на тех же позициях, которые они занимали во время прохождения службы.

Ранее на УВЗ специалисты изучали немецкий танк.

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