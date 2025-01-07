Солдаты в цехах Уралвагонзавода вносят вклад в производство танков

По информации ведомства, военные вовлечены во все этапы производственного процесса — от подготовки комплектующих до сборки готовой продукции. Кроме того, после окончания срока службы у этих специалистов есть возможность остаться работать на заводе на тех же позициях, которые они занимали во время прохождения службы.