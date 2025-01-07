Тагильские лыжники покоряют Свердловскую область: четыре медали за один день

Posted 7 января, 04:53
Published 7 января, 04:53
Modified 7 января, 04:55
Updated 7 января, 04:55
На склонах горы Долгой в Нижнем Тагиле стартовали чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. Соревнования собрали лучших спортсменов региона, включая взрослых, юниоров и молодых участников. Первый день турнира принес тагильским спортсменам сразу четыре награды.
Гонки проходили в условиях идеальной погоды: легкий морозец, яркое солнце и подготовленная трасса, что способствовало достижению высоких результатов. Женщины соревновались на дистанции 10 км, мужчины — на 15 км.
Первыми успехами отметились представители спортивного клуба «Спутник» и школы олимпийского резерва «Аист». Член сборной России Даниил Муралеев стал победителем среди мужчин, показав лучшее время дня. Его коллега по команде Дмитрий Ваймер занял четвертое место, остановившись буквально в шаге от пьедестала, сообщает «Тагильский рабочий».
Юниорская категория принесла еще одну медаль Нижнему Тагилу: Иван Курынов финишировал третьим, продемонстрировав отличную форму. Стоит отметить, что оба спортсмена являются представителями знаменитой спортивной династии Паньшиных-Курыновых-Новиковых, продолжая традиции своих предшественников.
Женский состав команды также отличился: Янина Глинястикова заняла третье место, а ее подруга по команде Алина Фаттахова финишировала четвертой. Мария Олькова, тоже представляющая школу «Аист», добавила бронзовую медаль в копилку своей команды среди девушек.
Ранее единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле.