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Posted 7 января, 04:53

Published 7 января, 04:53

Modified 7 января, 04:55

Updated 7 января, 04:55

Тагильчане взяли золото в лыжных гонках на чемпионате по Свердловской области

Тагильские лыжники покоряют Свердловскую область: четыре медали за один день

7 января 2025, 04:53
Фото: «Тагильский рабочий».

Тагильчане взяли золото в лыжных гонках на чемпионате по Свердловской области

Лыжники из Нижнего Тагила взяли четыре медали на чемпионате Свердловской области. Золото у Даниила Муралеева, бронза у Ивана Курынова, Янины Глинястиковой и Марии Ольковой.

На склонах горы Долгой в Нижнем Тагиле стартовали чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. Соревнования собрали лучших спортсменов региона, включая взрослых, юниоров и молодых участников. Первый день турнира принес тагильским спортсменам сразу четыре награды.

Фото: «Тагильский рабочий»

Гонки проходили в условиях идеальной погоды: легкий морозец, яркое солнце и подготовленная трасса, что способствовало достижению высоких результатов. Женщины соревновались на дистанции 10 км, мужчины — на 15 км.

Первыми успехами отметились представители спортивного клуба «Спутник» и школы олимпийского резерва «Аист». Член сборной России Даниил Муралеев стал победителем среди мужчин, показав лучшее время дня. Его коллега по команде Дмитрий Ваймер занял четвертое место, остановившись буквально в шаге от пьедестала, сообщает «Тагильский рабочий».

Фото: Тагильский рабочий

Юниорская категория принесла еще одну медаль Нижнему Тагилу: Иван Курынов финишировал третьим, продемонстрировав отличную форму. Стоит отметить, что оба спортсмена являются представителями знаменитой спортивной династии Паньшиных-Курыновых-Новиковых, продолжая традиции своих предшественников.

Женский состав команды также отличился: Янина Глинястикова заняла третье место, а ее подруга по команде Алина Фаттахова финишировала четвертой. Мария Олькова, тоже представляющая школу «Аист», добавила бронзовую медаль в копилку своей команды среди девушек.

Ранее единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле.

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