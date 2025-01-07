Тагильские лыжники покоряют Свердловскую область: четыре медали за один день

На склонах горы Долгой в Нижнем Тагиле стартовали чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. Соревнования собрали лучших спортсменов региона, включая взрослых, юниоров и молодых участников. Первый день турнира принес тагильским спортсменам сразу четыре награды.