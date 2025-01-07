Тарифы ЖКХ, штрафы, налоги: что изменится для свердловчан в 2025 году

Posted 7 января, 04:00
Published 7 января, 04:00
Modified 7 января, 04:00
Updated 7 января, 04:00
Плата за жилищно-коммунальные услуги будет проиндексирована в 2025 году один раз — с 1 июля. При этом рост тарифов будет намного более существенным, чем годом ранее: если с 1 июля 2024 года предельный индекс повышения тарифов в Свердловской области составил 9,8%, то в 2025 году — уже 13%, говорится в Распоряжении Правительства РФ. Также установлено максимальное отклонение от этого показателя в 2,1% — и в сторону понижения, и в сторону повышения. Таким образом, тарифы могут повыситься минимум на 10,9% и максимум — на 15,1%.
Отметим также, что речь идет именно об общем индексе, а не о повышении платы на данную сумму за каждую услугу (свет, воду, газ, отопление и т. д.) отдельно. Например, коммунальщики гипотетически могут увеличить плату за горячее водоснабжение сразу на 20%, но при этом плата за электричество и отопление вырастет лишь на 2-4% — баланс будет соблюден, общее повышение останется в разрешенных законом пределах.
Далеко не все свердловские муниципалитеты довольны таким положением дел: в октябре–ноябре депутаты на местном уровне обсуждали этот вопрос, и в итоге более половины городов и районов обратились к губернатору Евгению Куйвашеву со своими обоснованиями и предложениями. Например, в Верхнем Тагиле депутаты попросили установить предельный индекс на уровне 23%, в Нижней Салде — 20,8%, в Первоуральске — 20%, а в Сухом Логу — 19,98%. В В Нижнем Тагиле парламентарии сначала сошлись на цифре 15,2%, а затем повысили планку до 18,1%.
И градоначальники, и представители местных предприятий ЖКХ считают такой рост тарифов обоснованным и вынужденным: растет стоимость ресурсов, материалов, ремонта и замены изношенных коммуникаций.
Пойдут ли на такие меры региональные власти — узнаем уже скоро.
Злостные нарушители ПДД повесили носы: теперь платить придется больше. Так, в полтора раза — с 30 до 45 000 рублей — вырастут штрафы за вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения. За превышение скорости на 20-40 км/ч теперь придется отдать 750 рублей вместо 500. Кроме того, увеличится на 500 рублей минимальная ставка за превышение скорости на 40-60 км/ч: любители «гонок» отдадут минимум 1500 рублей, максимум — 2250. Езда без ремня безопасности обойдется в 1500 рублей (1000 рублей — в 2024 году).
Проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется в 1500 рублей вместо 1000, а за повторное нарушение придется отдать 7500 тысяч рублей (вместо 5000).
Но, пожалуй, самое большое новшество связано с полисом ОСАГО. По словам автоэксперта Banki.ru Эрянии Бочкиной, вводятся ощутимые штрафы за повторную езду без полиса — от 3000 до 5000 тысяч рублей. До этого число нарушений не учитывалось, и водитель каждый раз платил 800 рублей. Теперь эту «лавочку» прикрывают.
Учитывая небольшой размер суммы, которую еще и можно оплатить с 50-процентной скидкой, водители не стремились приобретать страховку. Поэтому в перспективе это нововведение может помочь побудить водителей активнее приобретать ОСАГО, поскольку несколько таких новых штрафов по общей сумме будут равны стоимости полиса, — отметила эксперт.
С 1 января 2025 года вводится пятиступенчатая прогрессивная система налогообложения: чем больше доход у человека, тем выше будет налоговая ставка.
Свердловчане с доходами до 2,4 млн рублей в год, то есть те, кто получают не более 200 000 рублей в месяц, будут платить привычные 13%. Доходы от 2,4 до 5 млн рублей облагаются 15-процентным налогом (средняя месячная зарплата — от 200 до примерно 417 000 рублей).
Граждане с доходами от 5 до 20 млн рублей заплатят 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей — 22%.
При этом есть один важный момент: для любого гражданина страны повышенные ставки НДФЛ применяются только на доходы свыше 2,4 млн. То есть, если человек получает 250 000 рублей и, следовательно, имеет годовой доход 3 млн рублей, то повышенную ставку 15% он заплатит лишь с суммы в 600 000 рублей.
Ранее причины необходимости повышения тарифов ЖКХ в Свердловской области обосновали эксперты.