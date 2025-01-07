Тарифы ЖКХ, штрафы, налоги: что изменится для свердловчан в 2025 году

Плата за жилищно-коммунальные услуги будет проиндексирована в 2025 году один раз — с 1 июля. При этом рост тарифов будет намного более существенным, чем годом ранее: если с 1 июля 2024 года предельный индекс повышения тарифов в Свердловской области составил 9,8%, то в 2025 году — уже 13%, говорится в Распоряжении Правительства РФ. Также установлено максимальное отклонение от этого показателя в 2,1% — и в сторону понижения, и в сторону повышения. Таким образом, тарифы могут повыситься минимум на 10,9% и максимум — на 15,1%.