В Екатеринбурге сотрудница Wildberries отказалась выдавать товар из-за отзыва

Кроме того сотрудница ПВЗ сообщила, что и в последующую выдачу девушку будет ждать отказ. Стоит отметить, что сотрудники пунктов выдачи не имеют права отказывать в выдаче товаров. Пресс-служба Wildberries принесла извинения перед покупателем и обещала пообщаться с неквалифицированной сотрудницей во избежание подобных случаев.