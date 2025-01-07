В Екатеринбурге сотрудница Wildberries отказалась выдавать товар из-за отзыва

Posted 7 января, 05:02
Published 7 января, 05:02
Modified 7 января, 05:04
Updated 7 января, 05:04
В Екатеринбурге местной жительнице отказались отдавать заказанный товар в пункте выдачи Wildberries. Екатеринбурженка пришла в ПВЗ, чтобы забрать свою покупку, но сотрудница отказалась отдавать заказ, объяснив это тем, что девушка оставляет негативные отзывы.
В прошлом девушка оставила отзыв в интернете, в котором упомянула, что в пункте выдачи ощущается аромат лакокрасочных материалов. Этот запах проникает из соседнего помещения, где расположен магазин, специализирующийся на продаже лаков, сообщает E1.RU.
Кроме того сотрудница ПВЗ сообщила, что и в последующую выдачу девушку будет ждать отказ. Стоит отметить, что сотрудники пунктов выдачи не имеют права отказывать в выдаче товаров. Пресс-служба Wildberries принесла извинения перед покупателем и обещала пообщаться с неквалифицированной сотрудницей во избежание подобных случаев.
Ранее в Екатеринбурге на пункте выдачи Wildberries заметили странного сотрудника.