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Posted 7 января, 05:02

Published 7 января, 05:02

Modified 7 января, 05:04

Updated 7 января, 05:04

В Екатеринбурге сотрудница Wildberries отказалась выдавать товар из-за отзыва

В Екатеринбурге сотрудница Wildberries отказалась выдавать товар из-за отзыва

7 января 2025, 05:02
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудница ПВЗ Wildberries отказала местной жительнице в выдаче товара из-за негативного отзыва.

В Екатеринбурге местной жительнице отказались отдавать заказанный товар в пункте выдачи Wildberries. Екатеринбурженка пришла в ПВЗ, чтобы забрать свою покупку, но сотрудница отказалась отдавать заказ, объяснив это тем, что девушка оставляет негативные отзывы.

В прошлом девушка оставила отзыв в интернете, в котором упомянула, что в пункте выдачи ощущается аромат лакокрасочных материалов. Этот запах проникает из соседнего помещения, где расположен магазин, специализирующийся на продаже лаков, сообщает E1.RU.

Кроме того сотрудница ПВЗ сообщила, что и в последующую выдачу девушку будет ждать отказ. Стоит отметить, что сотрудники пунктов выдачи не имеют права отказывать в выдаче товаров. Пресс-служба Wildberries принесла извинения перед покупателем и обещала пообщаться с неквалифицированной сотрудницей во избежание подобных случаев.

Ранее в Екатеринбурге на пункте выдачи Wildberries заметили странного сотрудника.

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