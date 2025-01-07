В Нижнем Тагиле водитель сбил выходящего из трамвая пешехода

Posted 7 января, 05:06
Published 7 января, 05:06
Modified 7 января, 05:08
Updated 7 января, 05:08
3 января текущего года В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной водитель сбил мужчину, выходившего из трамвая. Виновник ДТП не снизил скорость при открытии дверей общественного транспорта, в результате чего наехал на пешехода, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Потерпевший взмыл в воздух и приземлился на капот иномарки, которая его сбила, а затем упал на дорогу. Сейчас по факту произошедшего ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. Согласно ПДД водитель должен был снизить скорость перед тем, как откроются двери трамвая, пострадавший же должен был убедиться в безопасности перехода проезжей части.
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