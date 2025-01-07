В Нижнем Тагиле водитель сбил выходящего из трамвая пешехода

Потерпевший взмыл в воздух и приземлился на капот иномарки, которая его сбила, а затем упал на дорогу. Сейчас по факту произошедшего ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. Согласно ПДД водитель должен был снизить скорость перед тем, как откроются двери трамвая, пострадавший же должен был убедиться в безопасности перехода проезжей части.