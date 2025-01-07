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Posted 7 января, 05:03

Published 7 января, 05:03

Modified 7 января, 05:05

Updated 7 января, 05:05

В Нижнем Тагиле водитель скончался за рулем автомобиля

В Нижнем Тагиле водитель скончался за рулем автомобиля

7 января 2025, 05:03
Фото: МБУ «Центр защиты населения».
В Нижнем Тагиле водитель почувствовал себя плохо во время управления автомобилем и врезался в ограждение. Мужчина скончался на месте.

6 января текущего года в Нижнем Тагиле мужчина за рулем ВАЗ Lada Kalina почувствовал ухудшение своего физического состояния, в связи с чем не справился с управлением автомобиля.

Водитель ехал по улице Береговая-Ударная у Лисьей горы. Он пересек рельсы трамвая, после чего влетел в бетонное ограждение. Водитель скончался на месте, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

В «Центр защиты населения» поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии прибыли спасатели и извлекли тело погибшего из автомобиля.

Ранее в центре Екатеринбурга автобус и автомобиль не поделили дорогу.

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