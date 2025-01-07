В Нижнем Тагиле водитель скончался за рулем автомобиля

Posted 7 января, 05:03
Published 7 января, 05:03
Modified 7 января, 05:05
Updated 7 января, 05:05
6 января текущего года в Нижнем Тагиле мужчина за рулем ВАЗ Lada Kalina почувствовал ухудшение своего физического состояния, в связи с чем не справился с управлением автомобиля.
Водитель ехал по улице Береговая-Ударная у Лисьей горы. Он пересек рельсы трамвая, после чего влетел в бетонное ограждение. Водитель скончался на месте, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
В «Центр защиты населения» поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии прибыли спасатели и извлекли тело погибшего из автомобиля.
Ранее в центре Екатеринбурга автобус и автомобиль не поделили дорогу.