В Нижнем Тагиле встали трамваи на Вагонке

Posted 7 января, 11:03
Published 7 января, 11:03
Modified 7 января, 11:05
Updated 7 января, 11:05
Об остановившемся транспортном движении сообщила очевидица, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На Вагонке на остановке Спортивная уже скопилось 10-12 трамваев, причина неизвестна, — говорит тагильчанка.
Подробности случившегося инцидента станут известны позднее.
Напомним, 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле школьник прицепился к трамваю №10 на Вагонке и ехал на нем таким образом некоторое время.