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Posted 7 января, 11:03

Published 7 января, 11:03

Modified 7 января, 11:05

Updated 7 января, 11:05

В Нижнем Тагиле встали трамваи на Вагонке

В Нижнем Тагиле встали трамваи на Вагонке

7 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле оказалось парализовано трамвайное движение в Дзержинском районе на остановке Спортивная. Случай произошел 7 января 2024 года.

Об остановившемся транспортном движении сообщила очевидица, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На Вагонке на остановке Спортивная уже скопилось 10-12 трамваев, причина неизвестна, — говорит тагильчанка.

Подробности случившегося инцидента станут известны позднее.

Напомним, 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле школьник прицепился к трамваю №10 на Вагонке и ехал на нем таким образом некоторое время.

Трамваи на ЖБИ в Екатеринбурге стояли почти час из-за поломки транспорта
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