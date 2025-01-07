В Свердловскую область вновь вернется тепло после похолодания

Posted 7 января, 04:47
Published 7 января, 04:47
Modified 7 января, 04:49
Updated 7 января, 04:49
Причиной стал стремительно приближающийся циклон Bernd, сообщает в своем Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
В ближайшее время на Урал вновь придет тепло. Холодная погода, которая сейчас наблюдается в Свердловской области, скоро закончится. Теплый воздух принесет с собой циклон, который сформировался над Скандинавией.
Тем не менее, ночью перед 8 января за окном будет ощутимый мороз до -25 градусов Цельсия.