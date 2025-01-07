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Posted 7 января, 04:47

Published 7 января, 04:47

Modified 7 января, 04:49

Updated 7 января, 04:49

В Свердловскую область вновь вернется тепло после похолодания

В Свердловскую область вновь вернется тепло после похолодания

7 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.
8 января 2025 года в Свердловскую область вновь вернется потепление после недолгого похолодания.

Причиной стал стремительно приближающийся циклон Bernd, сообщает в своем Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

В ближайшее время на Урал вновь придет тепло. Холодная погода, которая сейчас наблюдается в Свердловской области, скоро закончится. Теплый воздух принесет с собой циклон, который сформировался над Скандинавией.

Тем не менее, ночью перед 8 января за окном будет ощутимый мороз до -25 градусов Цельсия.

В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов
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