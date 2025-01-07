Жители Нижнего Тагила жалуются на большие очереди в травмпункте поликлиники №2

Posted 7 января, 08:04
Published 7 января, 08:04
Modified 7 января, 08:06
Updated 7 января, 08:06
По словам пациентов, в очередях скапливается 15-20 человек и своего приема приходится ждать не менее двух часов. Многие горожане получают травмы из-за обледенелых дорог, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Большая часть пациентов с переломами и ушибами, которые они получили поскользнувшись на тротуарах, — рассказала очевидица.
В «Тагилдорстрое» сообщили, что в настоящее время рабочие посыпают тротуары противогололедными материалами.
Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники коммунальных служб вышли на улицы, чтобы убрать снег с дорог.