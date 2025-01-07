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Posted 7 января, 08:04

Published 7 января, 08:04

Modified 7 января, 08:06

Updated 7 января, 08:06

Жители Нижнего Тагила жалуются на большие очереди в травмпункте поликлиники №2

Жители Нижнего Тагила жалуются на большие очереди в травмпункте поликлиники №2

7 января 2025, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле пациента травмпункта поликлиники №2 на Комсомольской улице пожаловались на большие очереди.

По словам пациентов, в очередях скапливается 15-20 человек и своего приема приходится ждать не менее двух часов. Многие горожане получают травмы из-за обледенелых дорог, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Большая часть пациентов с переломами и ушибами, которые они получили поскользнувшись на тротуарах, — рассказала очевидица.

В «Тагилдорстрое» сообщили, что в настоящее время рабочие посыпают тротуары противогололедными материалами.

Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники коммунальных служб вышли на улицы, чтобы убрать снег с дорог.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Травмпункт#Гололед#Пациенты#Екатеринбург#Очереди#Горожане
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