Жители села Лая под Нижним Тагилом пожаловались на неработающую почту

Posted 7 января, 13:02
Published 7 января, 13:02
Modified 7 января, 13:05
Updated 7 января, 13:05
О том, что почта не работает, сообщила одна из местных жительниц 7 января, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано ПГТ. Горноуральский — Лая».
Какой уже раз не могу попасть на Лайскую почту, хотя сегодня вторник, время было 14:30! Я так понимаю они видимо работают до обеда, а потом просто избушку на клюшку и свободны, — говорит очевидица.
В комментариях подписчики отметили, что, возможно, отделение не работает из-за праздничного дня.
Напомним, в Нижнем Тагиле горожане рассказали о больших очередях в травмпункте на Комсомольской улице.