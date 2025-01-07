tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 13:02

Published 7 января, 13:02

Modified 7 января, 13:05

Updated 7 января, 13:05

Жители села Лая под Нижним Тагилом пожаловались на неработающую почту

Жители села Лая под Нижним Тагилом пожаловались на неработающую почту

7 января 2025, 13:02
Фото: 1MI.
В селе Лая под Нижним Тагилом местные жители рассказали, что у них закрыто почтовое отделение.

О том, что почта не работает, сообщила одна из местных жительниц 7 января, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано ПГТ. Горноуральский — Лая».

Какой уже раз не могу попасть на Лайскую почту, хотя сегодня вторник, время было 14:30! Я так понимаю они видимо работают до обеда, а потом просто избушку на клюшку и свободны, — говорит очевидица.

В комментариях подписчики отметили, что, возможно, отделение не работает из-за праздничного дня.

Напомним, в Нижнем Тагиле горожане рассказали о больших очередях в травмпункте на Комсомольской улице.

Жители Верхней Салды пожаловались на отсутствие света в жилом дворе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге16% соискателей в Нижнем Тагиле не включают видео на онлайн-собеседованияхДополнительные места исправительных работ появятся для осужденных в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Работа#Село#Почта#Почтовое отделение#Лая#Екатеринбург#Населенный пункт#Местные жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика