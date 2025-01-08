Дикий кабан свободно разгуливает по улицам Ревды

Posted 8 января, 11:29
Published 8 января, 11:29
Modified 8 января, 11:31
Updated 8 января, 11:31
Мохнатая свинья спокойно рылась в снегу, не обращая внимание на проезжающие машины. Видео с кабаном в городе поделились подписчики издания «Ревдинский рабочий».
Разгуливало парнокопытное млекопитающее в районе аптеки «Живика».
Уж не заболел ли пятачок от таких длительных зимних прогулок? — вопрошают горожане.
По словам охотоведа-биолога Валерия Кузенкова, дикий кабан не опасен для человека — даже в период гона. Опасаться стоит лишь кабанихи с детенышами, но и такие особи, как правило, сторонятся людей. Прогнать животное можно громким шумом.
Ранее в Екатеринбурге дикий лось забежал на территорию детского сада. Его пришлось усыпить при помощи дротика.