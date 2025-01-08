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Posted 8 января, 11:29

Published 8 января, 11:29

Modified 8 января, 11:31

Updated 8 января, 11:31

По улицам Ревды гуляет дикий кабан

Дикий кабан свободно разгуливает по улицам Ревды

8 января 2025, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.

По улицам Ревды гуляет дикий кабан

Жители Ревды заметили на улицах города дикое животное, которое свободно прогуливалось рядом с людьми.

Мохнатая свинья спокойно рылась в снегу, не обращая внимание на проезжающие машины. Видео с кабаном в городе поделились подписчики издания «Ревдинский рабочий».

Разгуливало парнокопытное млекопитающее в районе аптеки «Живика».

Уж не заболел ли пятачок от таких длительных зимних прогулок? — вопрошают горожане.

По словам охотоведа-биолога Валерия Кузенкова, дикий кабан не опасен для человека — даже в период гона. Опасаться стоит лишь кабанихи с детенышами, но и такие особи, как правило, сторонятся людей. Прогнать животное можно громким шумом.

Ранее в Екатеринбурге дикий лось забежал на территорию детского сада. Его пришлось усыпить при помощи дротика.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ревда#Улица#Человек#Кабан#Екатеринбург#Инцидент#Дикие животные
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