Дикий кабан свободно разгуливает по улицам Ревды

По словам охотоведа-биолога Валерия Кузенкова, дикий кабан не опасен для человека — даже в период гона. Опасаться стоит лишь кабанихи с детенышами, но и такие особи, как правило, сторонятся людей. Прогнать животное можно громким шумом.