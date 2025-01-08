Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге дорогих городов

К 2025 году индекс стоимости жизни в Екатеринбурге достиг отметки 22,8%, что свидетельствует о значительном росте цен. Покупательская способность горожан оценивается в 57,1%, хотя год назад она составляла всего 26,1%. Исследование основывается на сравнении с Нью-Йорком, где индекс принимается за 100%, пишет издание Ura.ru.