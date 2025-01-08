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Posted 8 января, 10:25

Published 8 января, 10:25

Modified 8 января, 10:28

Updated 8 января, 10:28

Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге дорогих городов

Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге дорогих городов

8 января 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбург занял 298-ю позицию в списке самых дорогих для проживания городов мира. Из 11 российских городов, вошедших в этот рейтинг, уральскую столицу обошли лишь Москва и Санкт-Петербург.

К 2025 году индекс стоимости жизни в Екатеринбурге достиг отметки 22,8%, что свидетельствует о значительном росте цен. Покупательская способность горожан оценивается в 57,1%, хотя год назад она составляла всего 26,1%. Исследование основывается на сравнении с Нью-Йорком, где индекс принимается за 100%, пишет издание Ura.ru.

Екатеринбург стремительно поднимается вверх в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. На сегодняшний день он занимает 298-е место, уступая в России только Москве и Санкт-Петербургу. Это означает, что уровень расходов на проживание в этом городе сопоставим с показателями многих европейских столиц.

Исследование проводилось на основе индекса стоимости жизни, который сравнивает различные города мира с Нью-Йорком. Показатели последнего принимаются за эталон и равны 100%. Таким образом, любой другой город получает свой индекс относительно этого уровня. Чем выше значение индекса, тем дороже жизнь в данном населенном пункте.

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Исследователи учитывают несколько ключевых факторов при расчете индекса: стоимость продуктов питания, ресторанных услуг, коммунальных платежей и транспортных расходов. Эти категории являются основными статьями семейного бюджета большинства людей, поэтому их динамика позволяет объективно оценить общую картину экономической ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что Свердловская область попала в рейтинг самых лучших регионов России.

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