Эпоха ларьков прошла: в Екатеринбурге к концу 2025 года почти не останется киосков

Posted 8 января, 13:27
Published 8 января, 13:27
Modified 8 января, 13:29
Updated 8 января, 13:29
В 2025 году истекает срок аренды земельных участков у 1400 киосков, договоры с ними не будут продлены, строения планируют демонтировать, пишет Ura.ru со ссылкой на внутренний документ горадминистрации.
Речь идет о докладной записке вице-мэра Дмитрия Ноженко Алексею Орлову, в которой он уведомляет главу города о необходимости увеличить финансирование на снос нестационарных объектов. Мэр согласился с доводами подчиненного и выделил больше денег.
В настоящий момент на территории Екатеринбурга работают 1700 небольших киосков. Таким образом к концу года из них останется не более 300. Алексей Орлов неоднократно заявлял о своем намерении навести порядок с уличной торговлей, чтобы был «цивилизованный вид».
Как на это отреагирует бизнес — неизвестно, однако реакция точно последует. Так, в декабре владельцы ларька, торгующего пиротехникой, устроили настоящий дебош и атаковали эвакуаторы с помощью автомобилей каршеринга.
Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга объявили войну торговцам пиротехникой.