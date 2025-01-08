Эпоха ларьков прошла: в Екатеринбурге к концу 2025 года почти не останется киосков

В настоящий момент на территории Екатеринбурга работают 1700 небольших киосков. Таким образом к концу года из них останется не более 300. Алексей Орлов неоднократно заявлял о своем намерении навести порядок с уличной торговлей, чтобы был «цивилизованный вид».