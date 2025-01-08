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Posted 8 января, 13:27

Published 8 января, 13:27

Modified 8 января, 13:29

Updated 8 января, 13:29

В Екатеринбурге планируют снести почти все киоски в 2025 году

Эпоха ларьков прошла: в Екатеринбурге к концу 2025 года почти не останется киосков

8 января 2025, 13:27
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге планируют снести почти все киоски в 2025 году

В Екатеринбурге власти всерьез взялись за ларьки и намерены до конца этого года прикрыть большую часть небольших торговых точек.

В 2025 году истекает срок аренды земельных участков у 1400 киосков, договоры с ними не будут продлены, строения планируют демонтировать, пишет Ura.ru со ссылкой на внутренний документ горадминистрации.

Речь идет о докладной записке вице-мэра Дмитрия Ноженко Алексею Орлову, в которой он уведомляет главу города о необходимости увеличить финансирование на снос нестационарных объектов. Мэр согласился с доводами подчиненного и выделил больше денег.

В настоящий момент на территории Екатеринбурга работают 1700 небольших киосков. Таким образом к концу года из них останется не более 300. Алексей Орлов неоднократно заявлял о своем намерении навести порядок с уличной торговлей, чтобы был «цивилизованный вид».

Как на это отреагирует бизнес — неизвестно, однако реакция точно последует. Так, в декабре владельцы ларька, торгующего пиротехникой, устроили настоящий дебош и атаковали эвакуаторы с помощью автомобилей каршеринга.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга объявили войну торговцам пиротехникой.

Мэрия Екатеринбурга сносит ларьки за незаконную торговлю
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Мэр#Торговля#Пиротехника#Алексей Орлов#Снос#Киоски#Уличная торговля#Екатеринбург#Ларьки
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