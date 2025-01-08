tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 06:47

Published 8 января, 06:47

Modified 8 января, 06:49

Updated 8 января, 06:49

Уральские дорожники предупредили о гололеде, снеге и переметах на трассах

Гололед и мокрый снег: уральские трассы в ближайшие дни превратятся в каток

8 января 2025, 06:47
Фото: 1MI.

Уральские дорожники предупредили о гололеде, снеге и переметах на трассах

Передвигаться по уральским трассам в ближайшие дни будет очень нелегко из-за непогоды. Дороги покроются ледяной коркой, пройдет мокрый снег, местами ожидаются метели.

В Свердловской области водителям в ближайшие несколько суток придется проявлять максимальную осторожность при передвижении по трассам в сторону Челябинска, Перми и Тюмени из-за неблагоприятной погоды, предупреждает «Уралуправатодор».

Уже в среду, 8 января, на дорогах появится гололедица, пройдет небольшой снег. Далее ситуация будет только ухудшаться: в четверг, 9 января, местами ожидается сильный мокрый снег и метель, снежные заносы. К 10 января погода стабилизируется, но снег не прекратится — синоптики также обещают умеренные осадки. Порывы ветра 8–10 января местами могут достигать 15 м/с.

Дорожники напомнили, что в такие дни снегоуборочные машины работают без перерывов, очищая трассы. Водителей просят не мешать работе спецтехники.

Ранее в Нижнем Тагиле пришлось закрыть часть ледовых горок из-за слишком теплой погоды.

Какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад, мокрый снег, голодед: МЧС предупреждает свердловчан об изменениях в погодеСвердловчане пожаловались на гололед на трассе Екатеринбург-СеровВ Свердловской области сохранятся гололед и изморозь
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Мокрый снег#Гололед#Пермь#Челябинск#Тюмень#Дорожники#Екатеринбург#Трассы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика