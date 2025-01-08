Гололед и мокрый снег: уральские трассы в ближайшие дни превратятся в каток

Posted 8 января, 06:47
Published 8 января, 06:47
Modified 8 января, 06:49
Updated 8 января, 06:49
В Свердловской области водителям в ближайшие несколько суток придется проявлять максимальную осторожность при передвижении по трассам в сторону Челябинска, Перми и Тюмени из-за неблагоприятной погоды, предупреждает «Уралуправатодор».
Уже в среду, 8 января, на дорогах появится гололедица, пройдет небольшой снег. Далее ситуация будет только ухудшаться: в четверг, 9 января, местами ожидается сильный мокрый снег и метель, снежные заносы. К 10 января погода стабилизируется, но снег не прекратится — синоптики также обещают умеренные осадки. Порывы ветра 8–10 января местами могут достигать 15 м/с.
Дорожники напомнили, что в такие дни снегоуборочные машины работают без перерывов, очищая трассы. Водителей просят не мешать работе спецтехники.
Ранее в Нижнем Тагиле пришлось закрыть часть ледовых горок из-за слишком теплой погоды.