Хотел сократить путь: в Екатеринбурге железнодорожник погиб под колесами поезда

Мужчина попытался сократить расстояние, однако в тот момент, когда он был под вагоном, состав тронулся. Железнодорожник получил смертельные травмы и погиб. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего: им предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство по охране труда.