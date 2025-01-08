Хотел сократить путь: в Екатеринбурге железнодорожник погиб под колесами поезда

Posted 8 января, 10:20
Published 8 января, 10:20
Modified 8 января, 10:22
Updated 8 января, 10:22
Трагическое ЧП произошло на станции Екатеринбург-Сортировочный во вторник, 7 января, информирует Уральская транспортная прокуратура.
Мужчина попытался сократить расстояние, однако в тот момент, когда он был под вагоном, состав тронулся. Железнодорожник получил смертельные травмы и погиб. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего: им предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство по охране труда.
Ранее свердловчанин попал под колеса грузового поезда.