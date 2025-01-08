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Posted 8 января, 10:20

Published 8 января, 10:20

Modified 8 января, 10:22

Updated 8 января, 10:22

В Екатеринбурге поезд переехал железнодорожника, который перелезал под вагоном

Хотел сократить путь: в Екатеринбурге железнодорожник погиб под колесами поезда

8 января 2025, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге поезд переехал железнодорожника, который перелезал под вагоном

В Екатеринбурге работник железной дороги попытался перелезть под поездом и в результате получил несовместимые с жизнью травмы.

Трагическое ЧП произошло на станции Екатеринбург-Сортировочный во вторник, 7 января, информирует Уральская транспортная прокуратура.

Мужчина попытался сократить расстояние, однако в тот момент, когда он был под вагоном, состав тронулся. Железнодорожник получил смертельные травмы и погиб. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего: им предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство по охране труда.

Ранее свердловчанин попал под колеса грузового поезда.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Поезд#Железная дорога#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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