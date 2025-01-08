Иномарка слетела с дороги и перевернулась около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле

Звонок о ДТП поступил по номеру 112. Поисково-спасательная группа немедленно выехала на место происшествия. Было установлено, что автомобиль слетел с дороги, а затем опрокинулся. Водитель и пассажиры эвакуировались до приезда экстренных служб. О пострадавших не сообщается.