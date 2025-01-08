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Posted 8 января, 05:54

Published 8 января, 05:54

Modified 8 января, 05:56

Updated 8 января, 05:56

В Тагиле иномарка улетела в кювет и перевернулась

Иномарка слетела с дороги и перевернулась около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле

8 января 2025, 05:54
Фото: 1MI.

В Тагиле иномарка улетела в кювет и перевернулась

Водитель Mitsubishi Colt не справился с управлением и улетел в кювет в районе торгового центра Depo в Нижнем Тагиле.

Люди смогли самостоятельно выбраться из искореженной машины, информирует МБУ «Центр защиты населения».

Звонок о ДТП поступил по номеру 112. Поисково-спасательная группа немедленно выехала на место происшествия. Было установлено, что автомобиль слетел с дороги, а затем опрокинулся. Водитель и пассажиры эвакуировались до приезда экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

Спасателям пришлось провести противопожарные мероприятия, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.

Ранее в сети появилось видео наезда полицейского на пожилую женщину в одном из дворов Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Спасатели#Иномарка#Опрокидывание#Екатеринбург
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