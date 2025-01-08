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Posted 8 января, 12:20

Published 8 января, 12:20

Modified 8 января, 12:22

Updated 8 января, 12:22

В Екатеринбурге семья с детьми взялась за уборку снега

Лестница-каток в Екатеринбурге: дети взялись за лопаты вместо УК

8 января 2025, 12:20
Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

В Екатеринбурге семья с детьми взялась за уборку снега

8 января в одном из дворов Екатеринбурга на борьбу с заваленными снегом лестницами вышла семья с несовершеннолетними детьми. Со слов местных жителей, управляющая компания бездействует.

В Екатеринбурге на улице Рощинской в Чкаловской районе, по словам местных жителей, не убирают снег с тротуаров и лестниц. Жалобы екатеринбуржцев в сторону управляющей компании не приводят ни к какому результату.

Фото: telegram-канал "Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург"

В конце концов, на уборку придомовой территории от снега вышла семья в полном составе и в полном обмундировании — с лопатами, метелками и в теплых перчатках. Женщина устала ждать действий со стороны ответственных за уборку лиц и, взяв с собой детей, которым нет 18 лет, принялась за налипший на лестницы снег, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Запрос на горку вместо лестницы никто не отправлял, можно иногда чистить, — комментирует происходящее одна из жительниц дома на улице Рощинской.

Ранее уральские дорожники предупредили о гололеде и снеге.

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