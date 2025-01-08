Лестница-каток в Екатеринбурге: дети взялись за лопаты вместо УК

Posted 8 января, 12:20
Published 8 января, 12:20
Modified 8 января, 12:22
Updated 8 января, 12:22
В Екатеринбурге на улице Рощинской в Чкаловской районе, по словам местных жителей, не убирают снег с тротуаров и лестниц. Жалобы екатеринбуржцев в сторону управляющей компании не приводят ни к какому результату.
В конце концов, на уборку придомовой территории от снега вышла семья в полном составе и в полном обмундировании — с лопатами, метелками и в теплых перчатках. Женщина устала ждать действий со стороны ответственных за уборку лиц и, взяв с собой детей, которым нет 18 лет, принялась за налипший на лестницы снег, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Запрос на горку вместо лестницы никто не отправлял, можно иногда чистить, — комментирует происходящее одна из жительниц дома на улице Рощинской.
Ранее уральские дорожники предупредили о гололеде и снеге.