Люди томились 8 часов: в аэропорту Екатеринбурга надолго задержали рейс в Египет

Posted 8 января, 07:17
Published 8 января, 07:17
Modified 8 января, 07:19
Updated 8 января, 07:19
Вылет рейса U6-1875 был запланирован на 3:25 среды, 8 января. Людей посадили в самолет, однако спустя два часа пассажиров вернули в зал ожидания, пишет Readovka.
Людям пришлось спать в креслах. Через 8 часов людям предложили горячую еду — пельмени и капусту. Предположительно рейс был отложен из-за неисправностей самолета, однако по телефону горячей линии «Уральских авиалиний» данную информацию не подтвердили.
В 11:30 по местному времени людей попросили забрать багаж и пообещали разместить в гостинице.
Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправностей двигателя.