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Posted 8 января, 07:17

Published 8 января, 07:17

Modified 8 января, 07:19

Updated 8 января, 07:19

Пассажиры рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх более 8 часов томились в аэропорту

Люди томились 8 часов: в аэропорту Екатеринбурга надолго задержали рейс в Египет

8 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.

Пассажиры рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх более 8 часов томились в аэропорту

В аэропорту «Кольцово» пассажиры рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх более 8 часов провели в зале ожидания аэропорта из-за задержки рейса.

Вылет рейса U6-1875 был запланирован на 3:25 среды, 8 января. Людей посадили в самолет, однако спустя два часа пассажиров вернули в зал ожидания, пишет Readovka.

Людям пришлось спать в креслах. Через 8 часов людям предложили горячую еду — пельмени и капусту. Предположительно рейс был отложен из-за неисправностей самолета, однако по телефону горячей линии «Уральских авиалиний» данную информацию не подтвердили.

В 11:30 по местному времени людей попросили забрать багаж и пообещали разместить в гостинице.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправностей двигателя.

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#Дарья Бобровицкая#Египет#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Уральские авиалинии#Рейс#Задержка вылета#Екатеринбург
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