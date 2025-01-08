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Posted 8 января, 12:41

Published 8 января, 12:41

Modified 8 января, 12:44

Updated 8 января, 12:44

Кубок мэра Екатеринбурга по лыжным гонкам достался олимпийскому чемпиону

Лыжную многодневку «Тур де Бург» в Екатеринбурге выиграл олимпийский чемпион

8 января 2025, 12:41
Фото: telegram-канал Алексея Орлова.

Кубок мэра Екатеринбурга по лыжным гонкам достался олимпийскому чемпиону

В Екатеринбурге завершилось знаковое спортивное мероприятие — многодневные соревнования по лыжам на кубок мэра Алексея Орлова. Призовой фонд турнира составил миллион рублей.

Соревнования продолжались три дня. По итогам в группе профессионалов наилучший результат у мужчин показал олимпийский чемпион Денис Спицов, у женщин — Анастасия Игнатьева, сообщил мэр Алексей Орлов.

«Тур де Бург» прошел в городе в третий раз и объединил спортсменов и простых любителей. Участвовать в гонках могли все — достаточно было просто зарегистрироваться. Первый старт состоялся 6 января, а самая зрелищная и самая короткая двухкилометровая гонка на горе Уктус прошла в среду, 8 января.

Многодневка стала ярким началом нового спортивного сезона в Екатеринбурге. Мы в очередной раз доказали, что в столице Урала умеют радушно принимать гостей и проводить масштабные мероприятия на самом высоком организационном уровне, — отметил градоначальник.
Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Помимо Спицова в гонках участвовали и другие олимпийцы — Евгений Гараничев, Иван Якимушкин, призер чемпионата мира Евгений Белов. Победители соревнований получат денежные поощрения: призовой фонд конкурса составил один миллион рублей.

Ранее лыжники из Нижнего Тагила завоевали четыре золотые медали на чемпионате Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Соревнования#Алексей Орлов#Кубок#Лыжные гонки#Олимпийцы#Лыжный спорт#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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