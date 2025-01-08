Лыжную многодневку «Тур де Бург» в Екатеринбурге выиграл олимпийский чемпион

«Тур де Бург» прошел в городе в третий раз и объединил спортсменов и простых любителей. Участвовать в гонках могли все — достаточно было просто зарегистрироваться. Первый старт состоялся 6 января, а самая зрелищная и самая короткая двухкилометровая гонка на горе Уктус прошла в среду, 8 января.