МЧС и инспекторы ПДН объединяют усилия для защиты семей от пожаров

В рамках профилактических мероприятий сотрудники МЧС совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели серию проверок по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Кушве. Цель этих визитов — напомнить родителям о базовых правилах пожарной безопасности и о том, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации.