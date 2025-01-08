МЧС и инспекторы ПДН объединяют усилия для защиты семей от пожаров

Posted 8 января, 13:27
Published 8 января, 13:27
Modified 8 января, 13:29
Updated 8 января, 13:29
В рамках профилактических мероприятий сотрудники МЧС совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели серию проверок по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Кушве. Цель этих визитов — напомнить родителям о базовых правилах пожарной безопасности и о том, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Специалисты акцентировали внимание на недопустимости курения в помещениях, что является одной из наиболее частых причин возгораний. Также были затронуты вопросы детской игры со спичками и перегрузки электросетей, которые могут привести к серьезным последствиям, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
Особое внимание уделили тому, как важно научить детей правильным действиям в случае возникновения пожара. Специалисты подчеркнули необходимость наличия плана эвакуации и регулярной его отработки всей семьей.
Ранее МЧС Свердловской области провели рейд по водоемам.