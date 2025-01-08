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Posted 8 января, 13:27

Published 8 января, 13:27

Modified 8 января, 13:29

Updated 8 января, 13:29

В Свердловской области МЧС и ПДН провели рейд по домам

МЧС и инспекторы ПДН объединяют усилия для защиты семей от пожаров

8 января 2025, 13:27
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области.

В Свердловской области МЧС и ПДН провели рейд по домам

Сотрудники МЧС и инспекторы ПДН проводят рейды по неблагополучным семьям, напоминая о пожарной безопасности и недопустимости курения в помещении.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники МЧС совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели серию проверок по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Кушве. Цель этих визитов — напомнить родителям о базовых правилах пожарной безопасности и о том, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Специалисты акцентировали внимание на недопустимости курения в помещениях, что является одной из наиболее частых причин возгораний. Также были затронуты вопросы детской игры со спичками и перегрузки электросетей, которые могут привести к серьезным последствиям, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.

Особое внимание уделили тому, как важно научить детей правильным действиям в случае возникновения пожара. Специалисты подчеркнули необходимость наличия плана эвакуации и регулярной его отработки всей семьей.

Ранее МЧС Свердловской области провели рейд по водоемам.

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
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