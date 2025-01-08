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Posted 8 января, 07:57

Published 8 января, 07:57

Modified 8 января, 07:59

Updated 8 января, 07:59

В Ревде иномарка протаранила две машины инкассаторов

Mitsubishi снес два фургона инкассаторов на перекрестке в Ревде

8 января 2025, 07:57
Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий».

В Ревде иномарка протаранила две машины инкассаторов

В Ревде в ДТП попали два автомобиля инкассаторов. Они столкнулись с иномаркой Mitsubishi Asx.

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Максима Горького во вторник, 7 января, пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Судя по логотипу на фотографии, инкассаторские фургоны принадлежат «Сберу». От столкновения один из них развернуло на дороге. О пострадавших и погибших не сообщается. Представители местной Госавтоинспекции происшествие также пока не комментировали.

Ранее в Нижнем Тагиле улетела в кювет и перевернулась иномарка — доставать ее пришлось спасателям.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Ревда#Инкассаторы#Столкновение автомобилей#Екатеринбург
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