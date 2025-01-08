Mitsubishi снес два фургона инкассаторов на перекрестке в Ревде

Posted 8 января, 07:57
Published 8 января, 07:57
Modified 8 января, 07:59
Updated 8 января, 07:59
ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Максима Горького во вторник, 7 января, пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Судя по логотипу на фотографии, инкассаторские фургоны принадлежат «Сберу». От столкновения один из них развернуло на дороге. О пострадавших и погибших не сообщается. Представители местной Госавтоинспекции происшествие также пока не комментировали.
Ранее в Нижнем Тагиле улетела в кювет и перевернулась иномарка — доставать ее пришлось спасателям.