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Posted 8 января, 14:09

Published 8 января, 14:09

Modified 8 января, 14:11

Updated 8 января, 14:11

Под Екатеринбургом кот стал жертвой живодеров

Нет глаза, сломана челюсть, обожжены уши: под Екатеринбургом спасли кота

8 января 2025, 14:09
Фото: telegram-канал «Дно Исети».

Под Екатеринбургом кот стал жертвой живодеров

В Заречном супружеская пара спасла жизнь коту, ставшему жертвой живодеров. У пушистого сломана челюсть и клык, нет одного глаза, обожжены уши.

Небезразличная супружеская пара спасла бездомного кота по имени Пират. Свое имя он получил из-за полученных в результате жестокого обращения травм. Животное нашли под Екатеринбургом в Заречном. Неизвестные живодеры сломали челюсть и выбили глаз коту. Кроме того, у кота обожжены уши и сломан клык.

Пара екатеринбуржцев доставили рыжего пушистика в ветеринарную клинику, где ему назначили лечение антибиотиками. В данный момент кот в безопасности и успешно поправляет здоровье. 11 января у кота пройдет операция, денежные средства на которую удалось собрать с помощью социальных сетей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее выяснилось, что в Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой.

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