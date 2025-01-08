Нет глаза, сломана челюсть, обожжены уши: под Екатеринбургом спасли кота

Небезразличная супружеская пара спасла бездомного кота по имени Пират. Свое имя он получил из-за полученных в результате жестокого обращения травм. Животное нашли под Екатеринбургом в Заречном. Неизвестные живодеры сломали челюсть и выбили глаз коту. Кроме того, у кота обожжены уши и сломан клык.