Нет глаза, сломана челюсть, обожжены уши: под Екатеринбургом спасли кота

Posted 8 января, 14:09
Published 8 января, 14:09
Modified 8 января, 14:11
Updated 8 января, 14:11
Небезразличная супружеская пара спасла бездомного кота по имени Пират. Свое имя он получил из-за полученных в результате жестокого обращения травм. Животное нашли под Екатеринбургом в Заречном. Неизвестные живодеры сломали челюсть и выбили глаз коту. Кроме того, у кота обожжены уши и сломан клык.
Пара екатеринбуржцев доставили рыжего пушистика в ветеринарную клинику, где ему назначили лечение антибиотиками. В данный момент кот в безопасности и успешно поправляет здоровье. 11 января у кота пройдет операция, денежные средства на которую удалось собрать с помощью социальных сетей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее выяснилось, что в Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой.