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Posted 8 января, 11:54

Published 8 января, 11:54

Modified 8 января, 11:56

Updated 8 января, 11:56

Свердловскую область захватит теплый атмосферный фронт

Облачно и снежно: Свердловская область попадет под власть теплого атмосферного фронта

8 января 2025, 11:54
Фото: 1MI.

Свердловскую область захватит теплый атмосферный фронт

На смену непродолжительным холодам в Свердловской области вместе с теплым атмосферным фронтом идет потепление.

В среду, 8 января, территорию Среднего Урала полностью покинул гребень антициклона, который определял погоду в предыдущие дни, сообщил в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

В Свердловской области установится облачная и достаточно теплая погода, которая принесет с собой обильные и продолжительные осадки.

Осадки на фронте начнутся ближе к вечеру в юго-западных районах области. Снегопады в регионе ожидаются достаточно продолжительными, примерно до утра пятницы: ночью и днем 9 января на теплом фронте, а в ночь на 10 января — на холодном, — написал метеоролог.

Всего по прогнозам к утру пятницы выпадет около 15 мм осадков. В четверг, 9 января, в регионе ожидается около 0 градусов, ночью — до -8. Тепло продержится весь остаток недели. А со вторника, 14 января, начнется небольшое похолодание: днем -5, ночью -11 градусов.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о сильном ветре.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Прогноз#Теплая погода#Екатеринбург#Синоптик#Атмосферный фронт#Алексей Пулин
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