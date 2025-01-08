Облачно и снежно: Свердловская область попадет под власть теплого атмосферного фронта

Всего по прогнозам к утру пятницы выпадет около 15 мм осадков. В четверг, 9 января, в регионе ожидается около 0 градусов, ночью — до -8. Тепло продержится весь остаток недели. А со вторника, 14 января, начнется небольшое похолодание: днем -5, ночью -11 градусов.