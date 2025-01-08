Облачно и снежно: Свердловская область попадет под власть теплого атмосферного фронта

Posted 8 января, 11:54
Published 8 января, 11:54
Modified 8 января, 11:56
Updated 8 января, 11:56
В среду, 8 января, территорию Среднего Урала полностью покинул гребень антициклона, который определял погоду в предыдущие дни, сообщил в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
В Свердловской области установится облачная и достаточно теплая погода, которая принесет с собой обильные и продолжительные осадки.
Осадки на фронте начнутся ближе к вечеру в юго-западных районах области. Снегопады в регионе ожидаются достаточно продолжительными, примерно до утра пятницы: ночью и днем 9 января на теплом фронте, а в ночь на 10 января — на холодном, — написал метеоролог.
Всего по прогнозам к утру пятницы выпадет около 15 мм осадков. В четверг, 9 января, в регионе ожидается около 0 градусов, ночью — до -8. Тепло продержится весь остаток недели. А со вторника, 14 января, начнется небольшое похолодание: днем -5, ночью -11 градусов.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о сильном ветре.