Окровавленную шкуру животного обнаружили жители Екатеринбурга посреди тротуара

Posted 8 января, 13:44
Published 8 января, 13:44
Modified 8 января, 13:46
Updated 8 января, 13:46
В Екатеринбурге, в Железнодорожном районе, на улице Пехотинцев, местные жители обнаружили необычную находку. Посреди многолюдной улицы лежала шкура какого-то животного, которая сразу привлекла внимание прохожих. Размер тушки был внушительным, а шерсть напоминала оленью. Об этом сообщил telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Точные обстоятельства появления шкуры на улице остаются неизвестными. Однако эта пугающая находка вызвала у местных жителей беспокойство и тревогу. Они активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, пытаясь понять, что это может быть за животное и как оно оказалось в столице Среднего Урала.
Ранее в Екатеринбурге лось ворвался на территорию детского сада.