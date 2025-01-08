Окровавленную шкуру животного обнаружили жители Екатеринбурга посреди тротуара

Точные обстоятельства появления шкуры на улице остаются неизвестными. Однако эта пугающая находка вызвала у местных жителей беспокойство и тревогу. Они активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, пытаясь понять, что это может быть за животное и как оно оказалось в столице Среднего Урала.