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Posted 8 января, 13:44

Published 8 января, 13:44

Modified 8 января, 13:46

Updated 8 января, 13:46

Окровавленную шкуру животного обнаружили жители Екатеринбурга посреди тротуара

Окровавленную шкуру животного обнаружили жители Екатеринбурга посреди тротуара

8 января 2025, 13:44
Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге местные жители обнаружили шкуру неизвестного животного посреди тротуара в жилом районе.

В Екатеринбурге, в Железнодорожном районе, на улице Пехотинцев, местные жители обнаружили необычную находку. Посреди многолюдной улицы лежала шкура какого-то животного, которая сразу привлекла внимание прохожих. Размер тушки был внушительным, а шерсть напоминала оленью. Об этом сообщил telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Точные обстоятельства появления шкуры на улице остаются неизвестными. Однако эта пугающая находка вызвала у местных жителей беспокойство и тревогу. Они активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, пытаясь понять, что это может быть за животное и как оно оказалось в столице Среднего Урала.

Ранее в Екатеринбурге лось ворвался на территорию детского сада.

Лось в Екатеринбурге ворвался на территорию детского сада
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