Осужденные женщины из тагильского исправцентра сделали красивые игрушки к Рождеству

Posted 8 января, 13:07
Published 8 января, 13:07
Modified 8 января, 13:09
Updated 8 января, 13:09
Все до одной поделки выполнены вручную. Мастерицы вложили в каждую игрушку частицу своего сердца. Информацией поделилась пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Среди поделок — Рождественский вертеп, уютный зимний домик, камин, фигурка Деда Мороза. Игрушки оценивали представители исправцентра. Выбрать победителя было непросто: ведь каждая из них была сделана с вдохновением и любовью.
В итоге призы все же распределили, а рождественские поделки создали особую атмосферу и настроение в праздник.
В Екатеринбурге в преддверии Рождества прошел фестиваль ледяной скульптуры.