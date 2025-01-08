tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 13:07

Published 8 января, 13:07

Modified 8 января, 13:09

Updated 8 января, 13:09

В Нижнем Тагиле сужденные женщины сделали своими руками игрушки к Рождеству

Осужденные женщины из тагильского исправцентра сделали красивые игрушки к Рождеству

8 января 2025, 13:07
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сужденные женщины сделали своими руками игрушки к Рождеству

Женщины, которые находятся в исправительном центре Нижнего Тагила при ИК-6, к одному из главных православных праздников, Рождеству Христову, создали коллекцию тематических игрушек.

Все до одной поделки выполнены вручную. Мастерицы вложили в каждую игрушку частицу своего сердца. Информацией поделилась пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Среди поделок — Рождественский вертеп, уютный зимний домик, камин, фигурка Деда Мороза. Игрушки оценивали представители исправцентра. Выбрать победителя было непросто: ведь каждая из них была сделана с вдохновением и любовью.

В итоге призы все же распределили, а рождественские поделки создали особую атмосферу и настроение в праздник.

В Екатеринбурге в преддверии Рождества прошел фестиваль ледяной скульптуры.

В Тагиле служащий ГУФСИН предложил руку и сердце возлюбленной на выпускном
Узнать подробнее
Читайте также:
Осужденные в Нижнем Тагиле соревнуются в мастерстве сварки и не толькоКонкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской областиОт ностальгии к модному тренду: какие елочные игрушки продают в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Праздник#ГУФСИН#Осужденные#Рождество#Екатеринбург#Исправительный центр#Поделки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика