Побег от мутантов: исчезнувший 39-летний мужчина на Ford Focus выходил на связь

Сотрудники поискового отряда совместными усилиями с правоохранительными органами нашли автомобиль пропавшего в Екатеринбурге мужчины. Напомним, что ранее Сергей Лукьянчиков уехал на Ford Focus и его до сих пор не нашли. Поиски ведутся 3 дня, но исчез Сергей 5 дней назад.



Стало известно, что в последний раз с ним связывались 5 января. Мужчина вел себя странно и сообщил, что убегал от мутантов. Однако, сообщить о своем местонахождении он не смог. Знакомые утверждают, что спиртными напитками Сергей не увлекался, сообщает URA.RU.



Ранее родных и близких исчезнувший не предупреждал о возможной поездке.