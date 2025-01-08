tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 08:46

Published 8 января, 08:46

Modified 8 января, 08:48

Updated 8 января, 08:48

Появились подробности пропажи екатеринбуржца, уехавшего из дома на машине

Побег от мутантов: исчезнувший 39-летний мужчина на Ford Focus выходил на связь

8 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.

Появились подробности пропажи екатеринбуржца, уехавшего из дома на машине

3 января на машине екатеринбуржец покинул дом и исчез, а 5 января он сообщил, что убегал от мутантов. Его все еще не нашли.

Сотрудники поискового отряда совместными усилиями с правоохранительными органами нашли автомобиль пропавшего в Екатеринбурге мужчины. Напомним, что ранее Сергей Лукьянчиков уехал на Ford Focus и его до сих пор не нашли. Поиски ведутся 3 дня, но исчез Сергей 5 дней назад.

Стало известно, что в последний раз с ним связывались 5 января. Мужчина вел себя странно и сообщил, что убегал от мутантов. Однако, сообщить о своем местонахождении он не смог. Знакомые утверждают, что спиртными напитками Сергей не увлекался, сообщает URA.RU.

Ранее родных и близких исчезнувший не предупреждал о возможной поездке.

Житель Екатеринбурга уехал из дома на машине и пропал
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге найден пропавший школьникБлизкие разыскивают пропавшую после крушения самолета в Казахстане екатеринбурженку
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Пропавший#Пропажа#Поиски#Екатеринбург#Инцидент#Поиск человека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика