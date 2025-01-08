Побег от мутантов: исчезнувший 39-летний мужчина на Ford Focus выходил на связь

Posted 8 января, 08:46
Published 8 января, 08:46
Modified 8 января, 08:48
Updated 8 января, 08:48
Сотрудники поискового отряда совместными усилиями с правоохранительными органами нашли автомобиль пропавшего в Екатеринбурге мужчины. Напомним, что ранее Сергей Лукьянчиков уехал на Ford Focus и его до сих пор не нашли. Поиски ведутся 3 дня, но исчез Сергей 5 дней назад.
Стало известно, что в последний раз с ним связывались 5 января. Мужчина вел себя странно и сообщил, что убегал от мутантов. Однако, сообщить о своем местонахождении он не смог. Знакомые утверждают, что спиртными напитками Сергей не увлекался, сообщает URA.RU.
Ранее родных и близких исчезнувший не предупреждал о возможной поездке.