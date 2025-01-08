Почти на 30% подорожало за год молоко в Свердловской области

Между тем, в регионе остановился рост цен на сливочное масло. В конце декабря килограмм можно было приобрести за 1 200 рублей, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Для сдерживания стоимости, власти провели переговоры с производителями, чтобы они продавали продукт только в Свердлвоской области.