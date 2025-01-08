Почти на 30% подорожало за год молоко в Свердловской области

Posted 8 января, 15:25
Published 8 января, 15:25
Modified 8 января, 15:27
Updated 8 января, 15:27
В январе 2024 года жители региона могли купить молоко в среднем за 69,44 рубля. В ноябре, согласно статистике, оно подорожало до 84,42 рубля. А по данным на 23 декабря, стоимость продукта выросла до 88,37 рубля.
За год цена литра молока в Свердловской области поднялась на 18,93 рубля или на 28%, выяснила редакция TagilCity.ru.
Между тем, в регионе остановился рост цен на сливочное масло. В конце декабря килограмм можно было приобрести за 1 200 рублей, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Для сдерживания стоимости, власти провели переговоры с производителями, чтобы они продавали продукт только в Свердлвоской области.