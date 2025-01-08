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Posted 8 января, 15:25

Published 8 января, 15:25

Modified 8 января, 15:27

Updated 8 января, 15:27

Более чем на четверть подорожало молоко за год в Свердловской области

Почти на 30% подорожало за год молоко в Свердловской области

8 января 2025, 15:25
Фото: Изображение Midjourney.

Более чем на четверть подорожало молоко за год в Свердловской области

Стоимость питьевого молока в Свердловской области с января по декабрь 2024 года выросла на 28%. В конце года стоимость продукта составила 88,37 рубля.

В январе 2024 года жители региона могли купить молоко в среднем за 69,44 рубля. В ноябре, согласно статистике, оно подорожало до 84,42 рубля. А по данным на 23 декабря, стоимость продукта выросла до 88,37 рубля.

За год цена литра молока в Свердловской области поднялась на 18,93 рубля или на 28%, выяснила редакция TagilCity.ru.

Между тем, в регионе остановился рост цен на сливочное масло. В конце декабря килограмм можно было приобрести за 1 200 рублей, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Для сдерживания стоимости, власти провели переговоры с производителями, чтобы они продавали продукт только в Свердлвоской области.

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