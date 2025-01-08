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Posted 8 января, 13:05

Published 8 января, 13:05

Modified 8 января, 13:07

Updated 8 января, 13:07

Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик был найден

Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик был найден

8 января 2025, 13:05
Фото: 1MI.
Пропавший 7 января в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик был найден правоохранительными органами. Школьник гулял с другом и остался у него дома. На родительницу ребенка составлен протокол, а мальчика поставят на профилактический учет.

ГУ МВД России по Свердловской области сообщает об успешном завершении поисков пропавшего 12-летнего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов искали его по улицам микрорайона Красный Камень, там, в одном из дворов, его и нашли.

В участке выяснилось, что пропавший гулял со своим товарищем и принял решение переночевать у него в гостях. 6-классник не сказал о ночевке своей матери, поскольку не захватил с собой средство связи.

На мать составили протокол о ненадлежащем исполнении ею своих обязанностей. В результате ее ребенок будет поставлен на учет.

В Нижнем Тагиле ушел гулять и не вернулся 12-летний мальчик
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