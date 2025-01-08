Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик был найден

Posted 8 января, 13:05
Published 8 января, 13:05
Modified 8 января, 13:07
Updated 8 января, 13:07
ГУ МВД России по Свердловской области сообщает об успешном завершении поисков пропавшего 12-летнего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов искали его по улицам микрорайона Красный Камень, там, в одном из дворов, его и нашли.
В участке выяснилось, что пропавший гулял со своим товарищем и принял решение переночевать у него в гостях. 6-классник не сказал о ночевке своей матери, поскольку не захватил с собой средство связи.
На мать составили протокол о ненадлежащем исполнении ею своих обязанностей. В результате ее ребенок будет поставлен на учет.