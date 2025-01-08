Расправившихся с вандалом охранников «Гринвича» в Екатеринбурге проверят в СК

Posted 8 января, 06:07
Published 8 января, 06:07
Modified 8 января, 06:09
Updated 8 января, 06:09
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением предполагаемого вандала в ТЦ «Гринвич». Он поручил установить законность действий охранников, применивших силу к человеку, информирует пресс-служба ведомства.
Молодого человека остановили лишь за то, что у него были испачканы краской руки, а при себе были баллончики для граффити. Заподозрив его в том, что он мог испортить имущество торгового центра, охранники заперли его в помещении, где обыскали, пристегнули наручниками и избили. Так называемый «допрос» проходил без участия представителей правоохранительных органов, как полагается по закону.
Впоследствии стало известно, что парень царапал камнем стекло входных дверей ТЦ. Его доставили в отделение полиции. Все происходящее запечатлено на видео, которое удалось снять главному герою истории.
Ранее в Североуральске задержали хулигана, который проломил чемоданом голову фельдшеру скорой помощи.