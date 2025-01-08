Расправившихся с вандалом охранников «Гринвича» в Екатеринбурге проверят в СК

Молодого человека остановили лишь за то, что у него были испачканы краской руки, а при себе были баллончики для граффити. Заподозрив его в том, что он мог испортить имущество торгового центра, охранники заперли его в помещении, где обыскали, пристегнули наручниками и избили. Так называемый «допрос» проходил без участия представителей правоохранительных органов, как полагается по закону.