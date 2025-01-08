Салатики и выпечка с душком: три пекарни в Перми прикрыли из-за вспышки сальмонеллеза

Posted 8 января, 11:07
Published 8 января, 11:07
Modified 8 января, 11:09
Updated 8 января, 11:09
Опасной продукцией торговала сеть пекарен «Хлебница». Люди, которые перед новогодними праздниками купили здесь салаты и выпечку, впоследствии почувствовали себя плохо. Медики обнаружили у них сальмонеллез, пишет издание Properm.
Пекарни проверили сотрудники Роспотребнадзора, которые выявили ряд нарушений санитарных правил и норм. В результате деятельность трех точек была приостановлена сроком от 30 до 90 суток.
Владельцы пекарни свою причастность к массовому отравлению людей отрицают и винят во всем поставщиков — два крупных мясокомбината, которые якобы завезли некачественную продукцию.
Ранее в Екатеринбурге мать и дочь заболели ботулизмом, поев консервов калининградского предприятия «За Родину».