tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 11:07

Published 8 января, 11:07

Modified 8 января, 11:09

Updated 8 января, 11:09

В Перми из-за вспышки сальмонеллеза закрыли три пекарни

Салатики и выпечка с душком: три пекарни в Перми прикрыли из-за вспышки сальмонеллеза

8 января 2025, 11:07
Фото: 1MI.

В Перми из-за вспышки сальмонеллеза закрыли три пекарни

Роспотребнадзор приостановил работу трех пекарен в Перми. В продукции торговых точек обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

Опасной продукцией торговала сеть пекарен «Хлебница». Люди, которые перед новогодними праздниками купили здесь салаты и выпечку, впоследствии почувствовали себя плохо. Медики обнаружили у них сальмонеллез, пишет издание Properm.

Пекарни проверили сотрудники Роспотребнадзора, которые выявили ряд нарушений санитарных правил и норм. В результате деятельность трех точек была приостановлена сроком от 30 до 90 суток.

Владельцы пекарни свою причастность к массовому отравлению людей отрицают и винят во всем поставщиков — два крупных мясокомбината, которые якобы завезли некачественную продукцию.

Ранее в Екатеринбурге мать и дочь заболели ботулизмом, поев консервов калининградского предприятия «За Родину».

Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе
Узнать подробнее
Читайте также:
Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не толькоБлогер в Екатеринбурге получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллыВладелец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях
#Дарья Бобровицкая#Общество#Роспотребнадзор#Продукция#Сальмонеллез#Отравление#Пермский край#Екатеринбург#Пекарня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика