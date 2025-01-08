Сгорели автомобиль и павильон: два свердловчанина пострадали на пожарах за сутки

Причины других пожаров пока не установлены — на месте работают пожарные дознаватели. Специалисты МЧС напоминают, что предотвратить серьезное ЧП с огнем поможет специальный извещатель, который среагирует на задымление и громким звуком известит о начавшемся пожаре.