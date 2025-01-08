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Posted 8 января, 08:30

Published 8 января, 08:30

Modified 8 января, 08:32

Updated 8 января, 08:32

В Екатеринбурге на пожаре в павильоне вторсырья пострадали два человека

Сгорели автомобиль и павильон: два свердловчанина пострадали на пожарах за сутки

8 января 2025, 08:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге на пожаре в павильоне вторсырья пострадали два человека

Свердловские спасатели ликвидировали девять пожаров за прошедшие сутки. Пострадали двое.

В уральской столице возник пожар на улице Минометчиков — вспыхнул павильон переработки вторсырья. Огонь распространился на площади 35 кв. м. Пострадали двое. К тушению пожара привлекли три единицы спецтехники и 11человек, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Также огнем были повреждены два транспортных средства. Автомобиль загорелся на улице Гурзуфской в Екатеринбурге, а в Каменске-Уральском неожиданно вспыхнул электросамокат, который находился в квартире дома.

В одном из частных домов Екатеринбурга сгорела баня и постройки во дворе.

Порядка 40% пожаров произошли из-за электрического оборудования <…> 11% — из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, — информирует пресс-служба.

Причины других пожаров пока не установлены — на месте работают пожарные дознаватели. Специалисты МЧС напоминают, что предотвратить серьезное ЧП с огнем поможет специальный извещатель, который среагирует на задымление и громким звуком известит о начавшемся пожаре.

Накануне, 7 января, свердловские пожарные выезжали на 13 пожаров.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Свердловская область#Пострадавшие#Екатеринбург#Пожары#МЧС
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