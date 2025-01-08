Сгорели автомобиль и павильон: два свердловчанина пострадали на пожарах за сутки

Posted 8 января, 08:30
Published 8 января, 08:30
Modified 8 января, 08:32
Updated 8 января, 08:32
В уральской столице возник пожар на улице Минометчиков — вспыхнул павильон переработки вторсырья. Огонь распространился на площади 35 кв. м. Пострадали двое. К тушению пожара привлекли три единицы спецтехники и 11человек, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
Также огнем были повреждены два транспортных средства. Автомобиль загорелся на улице Гурзуфской в Екатеринбурге, а в Каменске-Уральском неожиданно вспыхнул электросамокат, который находился в квартире дома.
В одном из частных домов Екатеринбурга сгорела баня и постройки во дворе.
Порядка 40% пожаров произошли из-за электрического оборудования <…> 11% — из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, — информирует пресс-служба.
Причины других пожаров пока не установлены — на месте работают пожарные дознаватели. Специалисты МЧС напоминают, что предотвратить серьезное ЧП с огнем поможет специальный извещатель, который среагирует на задымление и громким звуком известит о начавшемся пожаре.
Накануне, 7 января, свердловские пожарные выезжали на 13 пожаров.