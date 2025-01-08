Спустя 13 долгих часов пассажиров рейса Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх посадили в самолет

Горячую еду — пельмени и салат из капусты — людям выдали спустя 8 часов. Также пассажиров пообещали отправить в гостиницу, однако, судя по комментариям пассажиров, этого так и не сделали. Все время и взрослые, и дети провели в зале ожидания. Вылет переносили несколько раз, но в итоге посадка состоялась.