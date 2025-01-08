Спустя 13 долгих часов пассажиров рейса Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх посадили в самолет

Posted 8 января, 12:16
Published 8 января, 12:16
Modified 8 января, 12:18
Updated 8 января, 12:18
Ожидание было очень мучительным. Людям не создали комфортных условий. В итоге дети засыпали прямо на скамейках, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что рейс «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Египет в 3:25 по местному времени. Людей посадили в самолет, но спустя два часа всех пассажиров вывели и отправили обратно в аэропорт.
Горячую еду — пельмени и салат из капусты — людям выдали спустя 8 часов. Также пассажиров пообещали отправить в гостиницу, однако, судя по комментариям пассажиров, этого так и не сделали. Все время и взрослые, и дети провели в зале ожидания. Вылет переносили несколько раз, но в итоге посадка состоялась.
Такой долгой задержкой уже заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, которая пообещала провести проверку.
Накануне Нового года в «Кольцово» также задерживались вылеты ряда рейсов.