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Posted 8 января, 12:16

Published 8 января, 12:16

Modified 8 января, 12:18

Updated 8 января, 12:18

Пассажиров рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх посадили в самолет спустя 13 часов

Спустя 13 долгих часов пассажиров рейса Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх посадили в самолет

8 января 2025, 12:16
Фото: Изображение Midjourney.

Пассажиров рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх посадили в самолет спустя 13 часов

Почти 13 часов ждали посадки на рейс пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из аэропорта «Кольцово» еще ночью.

Ожидание было очень мучительным. Людям не создали комфортных условий. В итоге дети засыпали прямо на скамейках, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, что рейс «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Египет в 3:25 по местному времени. Людей посадили в самолет, но спустя два часа всех пассажиров вывели и отправили обратно в аэропорт.

Горячую еду — пельмени и салат из капусты — людям выдали спустя 8 часов. Также пассажиров пообещали отправить в гостиницу, однако, судя по комментариям пассажиров, этого так и не сделали. Все время и взрослые, и дети провели в зале ожидания. Вылет переносили несколько раз, но в итоге посадка состоялась.

Такой долгой задержкой уже заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура, которая пообещала провести проверку.

Накануне Нового года в «Кольцово» также задерживались вылеты ряда рейсов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Пассажиры#Аэропорт «Кольцово»#Уральские авиалинии#Рейс#Посадка#Вылет#Екатеринбург#Задержка рейса
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