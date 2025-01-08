Свердловчанин ушел из ПВЗ Wildberries с конфетами сотрудников

В один из дней в ПВЗ пришел молодой человек, который решил, что может себе позволить взять сладости себе. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как местный житель дважды опускает руку в коробку и забирает оттуда коробку конфет, предназначенную сотрудникам ПВЗ, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».