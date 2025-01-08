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Posted 8 января, 14:50

Published 8 января, 14:50

Modified 8 января, 14:52

Updated 8 января, 14:52

В Свердловской области мужчина стащил сладости, подаренные сотрудникам ПВЗ

Свердловчанин ушел из ПВЗ Wildberries с конфетами сотрудников

8 января 2025, 14:50
Фото: 1MI.

В Свердловской области мужчина стащил сладости, подаренные сотрудникам ПВЗ

В Новоуральске местный житель стащил сладости, которые посетители клали в коробку для сотрудников ПВЗ Wildberries.

В пункте выдачи заказов Wildberries в Новоуральске сотрудники установили специальную коробку, куда клиенты могли бы положить сладости в качестве новогоднего поздравления работников. Так и поступали посетители ПВЗ, в итоге коробка понемногу наполнялась конфетами, шоколадками и прочим.

Видео: сообщество ВКонтакте «Ясно Новости».

В один из дней в ПВЗ пришел молодой человек, который решил, что может себе позволить взять сладости себе. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как местный житель дважды опускает руку в коробку и забирает оттуда коробку конфет, предназначенную сотрудникам ПВЗ, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Но вот у этого гражданина видимо острая нехватка сахара была, что аж дважды просто в наглую обворовал коробку, — сообщает один из сотрудников ПВЗ.

Ранее геймер из Нижнего Тагила укатил дорогое игровое кресло из пункта Wildberries.

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