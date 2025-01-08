Свердловских детей в конце 90-х продавала за границу банда «усыновителей»

Однако правозащитники считают, что только этими двумя регионами деятельность Фратти не ограничивается. Так, по данным юриста Марины Масленниковой, которая тщательно изучила подробности дела, детей незаконно вывозили также с территории Иркутской, Курской, Свердловской областей, Приморского, Пермского, Хабаровского края и Крыма. Более того, Масленникова считает, что дело Надежды Фратти живет и процветает до сих пор. По крайней мере, в итальянском сегменте интернета можно найти информацию с предложениями об усыновлении российских детей за границу и прейскурант на эти услуги. После обнародования этих сведений Следственный комитет начал дополнительные проверки.