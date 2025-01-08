Свердловских детей в конце 90-х продавала за границу банда «усыновителей»

Posted 8 января, 09:29
Published 8 января, 09:29
Modified 8 января, 09:31
Updated 8 января, 09:31
За каждого переданного иностранцам воспитанника детского дома российские посредники получали порядка 2,5 тысячи долларов. О масштабной преступной схеме говорится в материале KP.RU.
Придумала преступную схему гражданка России и Италии Надежда Фратти, которая под видом благого дела для сирот, оставшихся без попечения родителей, приходила в детские дома и предлагала сотрудничество. В основном дети отправлялись в Италию. Всего при участии Надежды Фратти за границу вывезли 1260 маленьких россиян.
В 2000 году на нее завели уголовное дело. Однако расследование в итоге зашло в тупик: Фратти с подельницами судили пять раз, однако в итоге признали виновной лишь в подделке документов. Она получила условный срок. В данный момент Фратти занимается бизнесом: она владеет тремя фирмами в Пермском крае.
Дело Надежды Фратти неоднократно обсуждали на российском телевидении. В апреле 2024 года по итогам одной из такой программ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести детальное расследование глава СУ СК по Республике Коми и Волгоградской области.
Однако правозащитники считают, что только этими двумя регионами деятельность Фратти не ограничивается. Так, по данным юриста Марины Масленниковой, которая тщательно изучила подробности дела, детей незаконно вывозили также с территории Иркутской, Курской, Свердловской областей, Приморского, Пермского, Хабаровского края и Крыма. Более того, Масленникова считает, что дело Надежды Фратти живет и процветает до сих пор. По крайней мере, в итальянском сегменте интернета можно найти информацию с предложениями об усыновлении российских детей за границу и прейскурант на эти услуги. После обнародования этих сведений Следственный комитет начал дополнительные проверки.
Напомним, что с 2013 года вступил в силу «закон Димы Яковлева», который запретил усыновление российских детей гражданами США. Поводом к принятию закона стала смерть двухлетнего русского мальчика, которого приемный отец-американец на 9 часов оставил в припаркованном автомобиле на палящем солнце. В итоге мальчик скончался от страшных ожогов.
Также в 2013 году президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновлять детей однополыми парами, а в 2014 году вступили в силу поправки, согласно которым усыновителями не могут стать граждане тех стран, где разрешены однополые браки.
На январь 2025 года однополые браки полностью легализованы в 22 государствах ЕС. В четырех странах разрешены гражданские союзы.
Ранее в Екатеринбурге завели уголовное дело на женщину, избивавшую своих приемных детей.