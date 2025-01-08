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Posted 8 января, 10:42

Published 8 января, 10:42

Modified 8 января, 10:44

Updated 8 января, 10:44

В Свердловской области ожидается штормовой ветер

Свердловскую область накроет сильный ветер: как сохранить безопасность

8 января 2025, 10:42
Фото: 1MI.

В Свердловской области ожидается штормовой ветер

На территории Свердловской области в ближайшие сутки ожидается сильный штормовой ветер. Его порывы могут достигать 15 м/с.

Штормовое предупреждение на четверг, 9 января, со ссылкой на синоптиков публикует региональное ГУ МЧС.

Ветер с порывами до 15 метров в секунду будут сопровождаться сильным снегопадом. При нахождении на улице в такую погоду необходимо соблюдать правила безопасности: нельзя находиться вблизи рекламных щитов и других шатких конструкций, а также укрываться от ветра возле стен домов. Водителям спасатели не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями.

Ранее «Уралуправтодор» предупредил свердловчан о необходимости соблюдать меры безопасности на трассах в ближайшие дни из-за гололеда, сильного ветра и снежных переметов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Безопасность#Погода#Штормовое предупреждение#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
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