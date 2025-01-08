Свердловскую область накроет сильный ветер: как сохранить безопасность

Posted 8 января, 10:42
Published 8 января, 10:42
Modified 8 января, 10:44
Updated 8 января, 10:44
Штормовое предупреждение на четверг, 9 января, со ссылкой на синоптиков публикует региональное ГУ МЧС.
Ветер с порывами до 15 метров в секунду будут сопровождаться сильным снегопадом. При нахождении на улице в такую погоду необходимо соблюдать правила безопасности: нельзя находиться вблизи рекламных щитов и других шатких конструкций, а также укрываться от ветра возле стен домов. Водителям спасатели не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями.
Ранее «Уралуправтодор» предупредил свердловчан о необходимости соблюдать меры безопасности на трассах в ближайшие дни из-за гололеда, сильного ветра и снежных переметов.