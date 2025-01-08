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Posted 8 января, 13:48

Published 8 января, 13:48

Modified 8 января, 13:50

Updated 8 января, 13:50

В Нижнем Тагиле снова горела пилорама на Индустриальной

«Там постоянно что-то жгут». В Тагиле снова загорелась пилорама на Индустриальной

8 января 2025, 13:48
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле снова горела пилорама на Индустриальной

Пожар на лесопильном производстве в Нижнем Тагиле начался в ночь на 8 января. Местные жители проснулись от едкого запаха дыма.

Тагильчане заметили дым и пламя около 4:25 утра. Окна было невозможно открыть из-за запаха, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на своих подписчиков.

Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас! Мы жалуемся, а реакции от властей никакой. Когда уже закончится этот кошмар?! — возмутилась одна из жительниц города.

Пожары на этой лесопилке происходят на регулярной основе: она не раз горела за последние пять лет. Всему виной — неправильное складирование и хранение отходов производства, которые предприятие к тому же держит на муниципальной территории, уверены жители города.

Люди неоднократно обращались к властям с жалобами, однако никакой реакции так и не последовало.

Ранее постоянными пожарами на тагильской лесопилке заинтересовались в Следственном комитете.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Отходы#Жалобы#Екатеринбург#Лесопилка
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