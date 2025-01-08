«Там постоянно что-то жгут». В Тагиле снова загорелась пилорама на Индустриальной

Posted 8 января, 13:48
Published 8 января, 13:48
Modified 8 января, 13:50
Updated 8 января, 13:50
Тагильчане заметили дым и пламя около 4:25 утра. Окна было невозможно открыть из-за запаха, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на своих подписчиков.
Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас! Мы жалуемся, а реакции от властей никакой. Когда уже закончится этот кошмар?! — возмутилась одна из жительниц города.
Пожары на этой лесопилке происходят на регулярной основе: она не раз горела за последние пять лет. Всему виной — неправильное складирование и хранение отходов производства, которые предприятие к тому же держит на муниципальной территории, уверены жители города.
Люди неоднократно обращались к властям с жалобами, однако никакой реакции так и не последовало.
Ранее постоянными пожарами на тагильской лесопилке заинтересовались в Следственном комитете.