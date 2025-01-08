В Екатеринбурге пострадавший арендодатель предупреждает о мошеннице

Posted 8 января, 10:49
Published 8 января, 10:49
Modified 8 января, 10:51
Updated 8 января, 10:51
Житель Екатеринбурга рассказал в сообществе «Черный список Екатеринбург», что после сдачи квартиры в аренду выяснилось, что постоялец — Виктория Литвинова — вместе со своими сообщниками вывезла из квартиры дорогостоящую технику, включая телевизор и несколько приставок. После обнаружения пропажи хозяин сразу обратился в правоохранительные органы и составил заявление.
К сожалению, подобные случаи далеко не редкость. Мошенники используют различные схемы для обмана владельцев недвижимости. Одним из самых распространенных методов является аренда квартиры через посредников или дистанционно, когда собственник не имеет возможности лично встретиться с потенциальными жильцами.
Ранее стало известно о новом виде мошенничества, которые появился не так давно в Свердловской области.