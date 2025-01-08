В Екатеринбурге пострадавший арендодатель предупреждает о мошеннице

Житель Екатеринбурга рассказал в сообществе «Черный список Екатеринбург», что после сдачи квартиры в аренду выяснилось, что постоялец — Виктория Литвинова — вместе со своими сообщниками вывезла из квартиры дорогостоящую технику, включая телевизор и несколько приставок. После обнаружения пропажи хозяин сразу обратился в правоохранительные органы и составил заявление.