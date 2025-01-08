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Posted 8 января, 09:48

Published 8 января, 09:48

Modified 8 января, 09:50

Updated 8 января, 09:50

В Екатеринбурге выставили на продажу бизнес-центр за 485 млн рублей

В Екатеринбурге продают баснословно дорогой ТЦ — владельцы просят полмиллиарда

8 января 2025, 09:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге выставили на продажу бизнес-центр за 485 млн рублей

В Екатеринбурге на продажу за баснословную цену выставлено здание, в котором сейчас располагается торговый центр.

В Екатеринбурге владельцы здания бизнес-центр на Вайнера оценили его почти в полмиллиарда рублей. В здании пять этажей, оно располагается в самом центре города, сообщение появилось на популярной платформе объявлений.

Общая площадь бизнес-центра — 2,6 тысячи кв. м. Основное преимущество — местоположение в исторической части уральской столицы. В здании много помещений с хорошим ремонтом, которые подойдут для размещения современных офисов.

Площадь каждого из этажей варьируется от 424 до 615 кв. м. В ТЦ есть технический подвал, оно оборудовано пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру стоимостью 68 млн рублей.

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