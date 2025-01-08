В Екатеринбурге продают баснословно дорогой ТЦ — владельцы просят полмиллиарда

Posted 8 января, 09:48
Published 8 января, 09:48
Modified 8 января, 09:50
Updated 8 января, 09:50
В Екатеринбурге владельцы здания бизнес-центр на Вайнера оценили его почти в полмиллиарда рублей. В здании пять этажей, оно располагается в самом центре города, сообщение появилось на популярной платформе объявлений.
Общая площадь бизнес-центра — 2,6 тысячи кв. м. Основное преимущество — местоположение в исторической части уральской столицы. В здании много помещений с хорошим ремонтом, которые подойдут для размещения современных офисов.
Площадь каждого из этажей варьируется от 424 до 615 кв. м. В ТЦ есть технический подвал, оно оборудовано пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру стоимостью 68 млн рублей.