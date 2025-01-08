В Невьянске планируется ремонт наклонной башни

Ремонтные работы затронут весь объект и окружающую его территорию. Планируется восстановление фасада, циферблатов часов и установка обновленного освещения. Внутри обновят систему энергоснабжения и лестницы. На территории будет создано современное покрытие и инфраструктура, адаптированные для инвалидов.