В Невьянске планируется ремонт наклонной башни

Posted 8 января, 16:10
Published 8 января, 16:10
Modified 8 января, 16:12
Updated 8 января, 16:12
Марина Морева, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея, сообщила, что в феврале текущего года в Невьянской наклонной башне стартует глобальный ремонт.
Ремонтные работы затронут весь объект и окружающую его территорию. Планируется восстановление фасада, циферблатов часов и установка обновленного освещения. Внутри обновят систему энергоснабжения и лестницы. На территории будет создано современное покрытие и инфраструктура, адаптированные для инвалидов.
Последний крупный ремонт башни проводился около 20 лет назад. Сейчас объект стал популярным среди туристов, поэтому было решено провести масштабные работы, сохранив при этом историческую ценность сооружения, сообщает «Областная газета».
Пока идет ремонт внутрь башни попасть не получится, однако туристы смогут посещать Музей истории Невьянского края и участвовать в трех новых экскурсионных маршрутах.
На проведение всех работ потратят 104 млн рублей, засчет бюджета Свердловской области. Кроме того, эти деньги пойдут на разработку новой экспозиции внутри башни, которая будет использовать современные цифровые технологии.