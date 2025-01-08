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Posted 8 января, 15:51

Published 8 января, 15:51

Modified 8 января, 15:53

Updated 8 января, 15:53

В Нижнем Тагиле молодой человек стащил телефон прямо с витрины магазина

В Нижнем Тагиле молодой человек стащил телефон прямо с витрины магазина

8 января 2025, 15:51
Фото: «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле местный житель пришел в магазин техники и украл телефон с витрины за спиной у сотрудника.

8 января текущего года в Нижнем Тагиле в Дзержинской районе в магазине техники «отоварился» недобросовестный клиент. В магазине «АТХ», расположенном на улице Вагоностроителей мужчина украл телефон прямо с витрины. Противозаконное деяние местного жителя попало на запись видеонаблюдения.

Видео: «Инцидент Нижний Тагил».

Вор заранее надел перчатки, чтобы не оставить отпечатков на стекле витрины. Прибыв в магазин тагильчанин дождался, когда сотрудник отвернется, и аккуратными, неспешными движениями достал смартфон с полки. Далее он убрал украденный товар сначала в один карман на груди, затем передумал и поместил средство связи в другой карман, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

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