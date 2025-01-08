В Нижнем Тагиле молодой человек стащил телефон прямо с витрины магазина

Вор заранее надел перчатки, чтобы не оставить отпечатков на стекле витрины. Прибыв в магазин тагильчанин дождался, когда сотрудник отвернется, и аккуратными, неспешными движениями достал смартфон с полки. Далее он убрал украденный товар сначала в один карман на груди, затем передумал и поместил средство связи в другой карман, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».