В Нижнем Тагиле ушел гулять и не вернулся 12-летний мальчик

Posted 8 января, 09:05
Published 8 января, 09:05
Modified 8 января, 09:07
Updated 8 января, 09:07
8 января текущего года пропал 12-летний школьник Владимир Николаев. Известно, что ребенок обучается в образовательном учреждении №75/42, расположенном в микрорайоне Красный Камень. Мальчик ушел на прогулку с друзьями, но домой не возвратился.
Пропавший — стройный ребенок рост которого составляет 150 сантиметров, русоволосый и кареглазый, с выразительными бровями. В момент, когда он пропал, на нем была верхняя одежда: бирюзово-синяя куртка с полосками, предназначенная для горнолыжного спорта, а также штаны, шапка и обувь — все черного цвета.
Сотрудники полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» ведут работу по розыску пропавшего ребёнка.
Ранее в Екатеринбурге пропал мальчик 11 лет.