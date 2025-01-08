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Posted 8 января, 09:05

Published 8 января, 09:05

Modified 8 января, 09:07

Updated 8 января, 09:07

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле ушел гулять и не вернулся 12-летний мальчик

8 января 2025, 09:05
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик, который вышел погулять и не возвратился.

8 января текущего года пропал 12-летний школьник Владимир Николаев. Известно, что ребенок обучается в образовательном учреждении №75/42, расположенном в микрорайоне Красный Камень. Мальчик ушел на прогулку с друзьями, но домой не возвратился.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Пропавший — стройный ребенок рост которого составляет 150 сантиметров, русоволосый и кареглазый, с выразительными бровями. В момент, когда он пропал, на нем была верхняя одежда: бирюзово-синяя куртка с полосками, предназначенная для горнолыжного спорта, а также штаны, шапка и обувь — все черного цвета.

Сотрудники полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» ведут работу по розыску пропавшего ребёнка.

Ранее в Екатеринбурге пропал мальчик 11 лет.

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