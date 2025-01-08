В Нижнем Тагиле ушел гулять и не вернулся 12-летний мальчик

Пропавший — стройный ребенок рост которого составляет 150 сантиметров, русоволосый и кареглазый, с выразительными бровями. В момент, когда он пропал, на нем была верхняя одежда: бирюзово-синяя куртка с полосками, предназначенная для горнолыжного спорта, а также штаны, шапка и обувь — все черного цвета.