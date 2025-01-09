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Posted 9 января, 14:08

Published 9 января, 14:08

Modified 9 января, 14:10

Updated 9 января, 14:10

1,2 млрд выделено на содержание уличной сети в Нижнем Тагиле

1,2 млрд выделено на содержание уличной сети в Нижнем Тагиле

9 января 2025, 14:08
Фото: 1MI.
1,2 миллиарда выделяет администрация Нижнего Тагила для обслуживания и содержания улично-дорожной сети. Работать подрядчик будет до конца августа 2027 года.

В обязанности сотрудников подрядной организации входит предупреждение и ликвидация последствий нештатных ситуаций. Например, зимой на ледовых переправах должны находится спасательные бригады, во время паводка — ремонтные бригады.

Работники будут работать на дорогах в спецодежде и сигнальных жилетах с логотипом предприятия. Также опознавательные знаки из светоотражающих материалов обязательно должны быть и на используемой спецтехнике, выяснила редакция TagilCity.ru.

Перечень работ, которые необходимо выполнять, достаточно обширен. В нем значатся уборка газонов и тротуаров, очистка от снега и посыпка противогололедными материалами, сбор листвы, вырезка поросли деревьев и кустарников, подметание остановок, дорог и другие.

Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на них урны должны быть убраны от снега и мусора до 7 часов утра, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле выделено свыше 1,3 миллиона рублей.

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