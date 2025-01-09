Бомбоубежище планируют отремонтировать в центре Нижнего Тагила

Согласно документации, обособленное помещение укрытия имеет два входа. Для людей там предусмотрены два санузла с унитазом и умывальником: для женщин и мужчин. Также в помещении установят санитарный пост с необходимой мебелью и сборно-разборные двухъярусные нары. Кроме того, в укрытии будут стеллажи для хранения запасов воды и провизии.