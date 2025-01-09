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Posted 9 января, 10:50

Published 9 января, 10:50

Modified 9 января, 10:52

Updated 9 января, 10:52

Бомбоубежище планируют отремонтировать в центре Нижнего Тагила

Бомбоубежище планируют отремонтировать в центре Нижнего Тагила

9 января 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.
3,8 миллиона выделяет администрация Нижнего Тагила на ремонт укрытия, которое находится в четвертом подъезде дома №76 на улице Газетной.

Работать подрядчики начнут после заключения контракта, а передать объект заказчику необходимо не позднее 15 мая 2025 года.

Данное помещение возводилось как бомбоубежище и имело соответствующий статус. В течение долгого времени оно не использовалось по назначению, поэтому утратило вид, необходимый для эксплуатации.

Согласно документации, обособленное помещение укрытия имеет два входа. Для людей там предусмотрены два санузла с унитазом и умывальником: для женщин и мужчин. Также в помещении установят санитарный пост с необходимой мебелью и сборно-разборные двухъярусные нары. Кроме того, в укрытии будут стеллажи для хранения запасов воды и провизии.

Одновременно на площади около 100 квадратных метров смогут разместиться до 100 человек, выяснила редакция TagilCity.ru. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 15 января 2025 года.

Напомним, что на проект ремонта укрытия на Вагонке в Нижнем Тагиле было выделено 1,7 миллиона рублей.

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