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Posted 9 января, 09:33

Published 9 января, 09:33

Modified 9 января, 09:35

Updated 9 января, 09:35

Чиновники в Екатеринбурге получили представление за плохую уборку сугробов и льда

Чиновники в Екатеринбурге получили представление за плохую уборку сугробов и льда

9 января 2025, 09:33
Фото: Группа ВКонтакте «Урал Мэш».
Чиновники в Екатеринбурге получили представление от прокуратуры за некачественную уборку снега на улицах города.

Так, во время проверки прокуратура обратила внимание на нарушения в уборке снега и льда на дорогах в пяти районах города, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

В связи с этим надзорное ведомство направило городским властям представление и потребовало устранить найденные нарушения.

По словам депутата Александра Колесников, на очистку улиц в этом году ушло 200 миллионов, как в предыдущем году. При этом снега в текущем сезоне меньше, чем в прошлом.

Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге дети сами принялись очищать улицы от снега вместо УК.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Город#Чиновники#Снег#Уборка снега#Улицы#Представление#Екатеринбург
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