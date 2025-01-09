Чиновники в Екатеринбурге получили представление за плохую уборку сугробов и льда

Posted 9 января, 09:33
Published 9 января, 09:33
Modified 9 января, 09:35
Updated 9 января, 09:35
Так, во время проверки прокуратура обратила внимание на нарушения в уборке снега и льда на дорогах в пяти районах города, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
В связи с этим надзорное ведомство направило городским властям представление и потребовало устранить найденные нарушения.
По словам депутата Александра Колесников, на очистку улиц в этом году ушло 200 миллионов, как в предыдущем году. При этом снега в текущем сезоне меньше, чем в прошлом.
Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге дети сами принялись очищать улицы от снега вместо УК.