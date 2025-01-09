Домашние пельмени еще никогда не были такими сочными: 8 хитростей опытных кулинаров

Мелко нарезанный или измельченный лук добавляет сочность фаршу, так как в нем много сока. Лучше всего использовать сырой лук, который придаст дополнительную влажность. Если лук пропустить через мясорубку или измельчить блендером до состояния кашицы, сок из него равномернее распределится по фаршу.