Домашние пельмени еще никогда не были такими сочными: 8 хитростей опытных кулинаров

Posted 9 января, 14:32
Published 9 января, 14:32
Modified 9 января, 14:34
Updated 9 января, 14:34
Мелко нарезанный или измельченный лук добавляет сочность фаршу, так как в нем много сока. Лучше всего использовать сырой лук, который придаст дополнительную влажность. Если лук пропустить через мясорубку или измельчить блендером до состояния кашицы, сок из него равномернее распределится по фаршу.
Добавление ледяной воды в фарш делает его более влажным и гладким. При этом пельмени будут сохранять сочность внутри после варки. Объем жидкости — примерно 50–100 мл на 500 г мяса. Добавляйте ее постепенно, перемешивая фарш.
Хорошо использовать жирное мясо (например, свинину), а если мясо постное (телятина, курица), можно добавить немного свиного сала, мелко нарезанного или перекрученного, а также сливочного масла, нарезанного небольшими кубиками. При варке масло растает и сделает начинку нежной.
Пару ломтиков белого хлеба, размоченного в молоке или воде, добавьте в фарш. Это не только увеличит сочность, но и сделает консистенцию пельменей мягче. Картофельный или кукурузный крахмал (1–2 чайные ложки на 500 г фарша) помогает удерживать влагу внутри.
Для сочности и вкуса можно добавить немного рубленой зелени — укропа или петрушки. Не стоит перебарщивать с солью: излишняя соль вытянет соки из мяса во время варки.
Правильное перемешивание фарша: смесь должна стать однородной, вязкой, как паста. Это позволяет связать все ингредиенты и удерживать влагу. Сформированный фарш рекомендуется несколько раз бросить с усилием на стол или в миску — это улучшает его структуру и предотвращает потерю сока.
Лучше всего не использовать для приготовления фарша блендер или мясорубку с мелкой решеткой. В фарше должны чувствоваться частицы мяса, ведь тогда он будет менее плотным и более сочным, — пишет портал News102 со ссылкой на канал «В саду у Валентинки».
Можно сделать фарш с небольшими кусочками колотого льда (добавлять прямо перед лепкой). Лед растает во время приготовления пельменей и добавит сочности.
Иногда в фарш добавляют мелко натертые или рубленые овощи — например, кабачок или капусту. Они богаты влагой и дают сок.
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