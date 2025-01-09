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Posted 9 января, 03:40

Published 9 января, 03:40

Modified 9 января, 03:42

Updated 9 января, 03:42

Два автомобиля не поделили дорогу в Каменске-Уральском

Два автомобиля не поделили дорогу в Каменске-Уральском

9 января 2025, 03:40
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.
В Каменске-Уральском попали в аварию автомобили Toyota Camry и Lada Granta. Есть пострадавшие. ДТП случилось 8 января 2025 года.

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Несколько человек пострадали. Подробности аварии в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, 7 января 2025 года в Ревде на перекрестке произошло столкновение двух инкассаторских машин с автомобилем Mitsubishi. Один из фургонов в результате аварии развернуло на дороге. Информации о пострадавших нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Дорога#ЧП#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Lada Granta
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