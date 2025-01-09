Два автомобиля не поделили дорогу в Каменске-Уральском

Posted 9 января, 03:40
Published 9 января, 03:40
Modified 9 января, 03:42
Updated 9 января, 03:42
К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Несколько человек пострадали. Подробности аварии в настоящий момент устанавливаются.
Напомним, 7 января 2025 года в Ревде на перекрестке произошло столкновение двух инкассаторских машин с автомобилем Mitsubishi. Один из фургонов в результате аварии развернуло на дороге. Информации о пострадавших нет.