Екатеринбургская семья борется с застройщиком ЛСР из-за промерзающей квартиры

Posted 9 января, 06:48
Published 9 января, 06:48
Modified 9 января, 06:51
Updated 9 января, 06:51
Несмотря на исправно работающие батареи, температура в квартире зимой опускается до 15-17°С, а стены, полы и окна остаются ледяными. Неоднократные обращения в гарантийный отдел ЛСР результатов не дали.
После проведения экспертизы, подтвердившей тотальное промерзание, семья подала в суд. Застройщик заявил о готовности устранить проблему, однако затягивает процесс до наступления новых морозов.
В то же время ЛСР сообщил об исправлении ситуации, но семья продолжает испытывать серьезные неудобства, пишет Ural Mash.
Напомним, пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.