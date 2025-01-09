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Posted 9 января, 06:48

Published 9 января, 06:48

Modified 9 января, 06:51

Updated 9 января, 06:51

Екатеринбургская семья борется с застройщиком ЛСР из-за промерзающей квартиры

Екатеринбургская семья борется с застройщиком ЛСР из-за промерзающей квартиры

9 января 2025, 06:48
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге семья, проживающая в новостройке ЛСР на улице Евгения Савкова, вынуждена бороться с застройщиком из-за постоянного промерзания квартиры.

Несмотря на исправно работающие батареи, температура в квартире зимой опускается до 15-17°С, а стены, полы и окна остаются ледяными. Неоднократные обращения в гарантийный отдел ЛСР результатов не дали.

После проведения экспертизы, подтвердившей тотальное промерзание, семья подала в суд. Застройщик заявил о готовности устранить проблему, однако затягивает процесс до наступления новых морозов.

В то же время ЛСР сообщил об исправлении ситуации, но семья продолжает испытывать серьезные неудобства, пишет Ural Mash.

Напомним, пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Жилье#Услуги#Екатеринбург#Инцидент
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