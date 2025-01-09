Екатеринбуржец принял отца за инопланетянина и забил его молотком

Posted 9 января, 15:50
Published 9 января, 15:50
Modified 9 января, 15:52
Updated 9 января, 15:52
Преступление было завершено 17 июля 2024 года. Ранее не судимый екатеринбуржец молотком нанес своему пожилому отцу множество ударов по голове, в результате тот скончался, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
В ходе следствия обвиняемый пытался доказать, что в момент убийства был невменяем, поэтому принял отца за инопланетное существо. Убив его, он «оказал услугу родственникам». Однако множество проведенных экспертиз позволили установить, что в момент преступления он осознавал, что делает, а психическое расстройство просто симулировал.
Следующие 9 лет борец с рептилоидами проведет в колонии строгого режима.
Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который жестоко расправился со своей сожительницей.