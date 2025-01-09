tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 15:50

Published 9 января, 15:50

Modified 9 января, 15:52

Updated 9 января, 15:52

В Екатеринбурге сын убил отца молотком и заявил, что сражался с инопланетянином

Екатеринбуржец принял отца за инопланетянина и забил его молотком

9 января 2025, 15:50
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге сын убил отца молотком и заявил, что сражался с инопланетянином

В Екатеринбурге суд признал виновным местного жителя, который жестоко расправился с отцом с помощью молотка. Взяться за инструмент молодого человека, по его словам, заставило «перевоплощение» отца в инопланетянина.

Преступление было завершено 17 июля 2024 года. Ранее не судимый екатеринбуржец молотком нанес своему пожилому отцу множество ударов по голове, в результате тот скончался, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

В ходе следствия обвиняемый пытался доказать, что в момент убийства был невменяем, поэтому принял отца за инопланетное существо. Убив его, он «оказал услугу родственникам». Однако множество проведенных экспертиз позволили установить, что в момент преступления он осознавал, что делает, а психическое расстройство просто симулировал.

Следующие 9 лет борец с рептилоидами проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который жестоко расправился со своей сожительницей.

Жителя Верхней Пышмы суд отправил лечиться после убийства отца
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбургская банда, вовлекавшая людей в проституцию, получила приговорыСуд Екатеринбурга отказал в УДО убийцеВ Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены
#Дарья Бобровицкая#Суд#Убийство#Экспертиза#Криминал#Обвинительный приговор#Приговор#Отец#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика