Екатеринбуржец принял отца за инопланетянина и забил его молотком

В ходе следствия обвиняемый пытался доказать, что в момент убийства был невменяем, поэтому принял отца за инопланетное существо. Убив его, он «оказал услугу родственникам». Однако множество проведенных экспертиз позволили установить, что в момент преступления он осознавал, что делает, а психическое расстройство просто симулировал.