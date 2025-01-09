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Posted 9 января, 16:29

Published 9 января, 16:29

Modified 9 января, 16:31

Updated 9 января, 16:31

9 января в Свердловской области стало самым теплым с 1944 года

Фальстарт весны: первая рабочая неделя встретила свердловчан аномально теплой погодой

9 января 2025, 16:29
Фото: Изображение Midjourney.

9 января в Свердловской области стало самым теплым с 1944 года

В Свердловской области в начале января установилась очень теплая погода. В четверг, 9 января, воздух в Екатеринбурге прогрелся до +1,3 градусов — побит рекорд 1944 года.

9 января 1944 года воздух прогревался до 0,8 градусов, но в 2025 году этот день был теплее на 0,5 градуса, рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» синоптик Галина Шепоренко.

По словам эксперта, над Средним Уралом господствует теплый воздух с Атлантики, а арктический воздух пока не может пробиться сквозь эту преграду. В ближайшей перспективе теплых зим станет еще больше, а средняя зимняя температура вырастет из-за глобального потепления на планете. Основная причина — концентрация парниковых газов в атмосфере. Как отмечают ученые, люди просто не успевают реагировать на происходящие процессы, хотя и предпринимают определенные меры — переход на зеленую энергетику, отказ от угля и т. д.

Ранее синоптики пообещали свердловчанам облачную и снежную погоду до конца текущей недели.

Какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Зима#Природа#Глобальное потепление#Климат#Екатеринбург
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