Фальстарт весны: первая рабочая неделя встретила свердловчан аномально теплой погодой

По словам эксперта, над Средним Уралом господствует теплый воздух с Атлантики, а арктический воздух пока не может пробиться сквозь эту преграду. В ближайшей перспективе теплых зим станет еще больше, а средняя зимняя температура вырастет из-за глобального потепления на планете. Основная причина — концентрация парниковых газов в атмосфере. Как отмечают ученые, люди просто не успевают реагировать на происходящие процессы, хотя и предпринимают определенные меры — переход на зеленую энергетику, отказ от угля и т. д.