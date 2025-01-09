Фальстарт весны: первая рабочая неделя встретила свердловчан аномально теплой погодой

Posted 9 января, 16:29
Published 9 января, 16:29
Modified 9 января, 16:31
Updated 9 января, 16:31
9 января 1944 года воздух прогревался до 0,8 градусов, но в 2025 году этот день был теплее на 0,5 градуса, рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» синоптик Галина Шепоренко.
По словам эксперта, над Средним Уралом господствует теплый воздух с Атлантики, а арктический воздух пока не может пробиться сквозь эту преграду. В ближайшей перспективе теплых зим станет еще больше, а средняя зимняя температура вырастет из-за глобального потепления на планете. Основная причина — концентрация парниковых газов в атмосфере. Как отмечают ученые, люди просто не успевают реагировать на происходящие процессы, хотя и предпринимают определенные меры — переход на зеленую энергетику, отказ от угля и т. д.
Ранее синоптики пообещали свердловчанам облачную и снежную погоду до конца текущей недели.